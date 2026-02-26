Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що Орбан створює дедалі більше проблем, треба призначити спецпредставника для переговорів або ж дочекатися результатів виборів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Попри низькі рейтинги, зазначає експерт, Орбан осмілів і почав розповідати, що Україна загрожує енергосистемі Угорщини, тому розпорядився посилити захист об'єктів енергетичної інфраструктури і заборонив польоти дронів у прикордонному регіоні.

«Це нонсенс. Просто абсолютно беззмістовно. Нічим Україна не загрожує. Але Орбан продовжує розігрувати цю карту у виборчій кампанії. Знову ж таки, те, як Орбан це говорить і артикулює, свідчить, що він може мати опосередковану підтримку США. І він часто говорить риторикою путіна. Сподіваюсь, у Європі це не підтримується. Чи, можливо, комусь подобається ця риторика? Можливо, це вкладається у кампанію примусу України до миру ціною будь-яких умов, поступок і компромісів? Жертву агресії, а не агресора, як мало би бути насправді», – коментує Олександр Мусієнко.

До того ж, зауважує він, Орбан каже про те, що не треба фінансувати ЗСУ, що їхня чисельність узагалі має бути скорочена до мінімуму, тобто фактично просувати демілітаризацію, чого і вимагає путін. Отож, констатує експерт, до тиску на Україну додалась Угорщина, яка, хоч і не має якихось потужних інструментів, але блокує кредит ЄС на 90 млрд.

«Безумовно, треба щось робити із Орбаном. Треба спецпредставник по Угорщині, Словаччині, можливо, по інших сусідах, по кількох країн регіону, щоби вести відповідну співпрацю, взаємодію, зокрема і юридичними документами, зокрема і через суди, якщо це потрібно. Можливо, Орбан програє вибори і відкриється інше вікно можливостей, але подивимося. Поки що така деструктивна поведінка», – підсумовує Олександр Мусієнко.

