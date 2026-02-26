Графіки відключення світла у Полтавській області на 27 лютого зумовлені виконанням важливих робіт.

Графіки відключення світла вводяться через додаткові роботи, що триватимуть у Полтавській області на 27 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Графіки відключення світла у Полтавській області на 27 лютого зумовлені виконанням необхідних ремонтних та профілактичних заходів.

З 9 до 15 години в межах Чорнухинської територіальної громади будуть діяти графіки відключення світла. Вони триватимуть за такими адресами:

с.Галяве вулиці:

Горянська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28),

Кутова (б. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17),

Лісна (б. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16),

пров.Польовий (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11),

пров.Садовий (б. 1, 2, 3),

Степна (б. 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 88),

Центральна (б. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 89, 91, 93, 95, 97, 99).

с.Кізлівка вулиці:

пров.Батальон (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 13, 23, 23а, 24, 25, 31),

Лісна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 57а, 58, 60, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 84, 85, 87, 90, 90а, 93),

пров.Лісний (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 55),

Центральна (б. 78, 82, 84, 84а),

пров.Шкільний (б. 80)

с.Липове:

вул.Центральна (б. 1, 2ДАЧА, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 40)

В межах Новосанжарської селищної територіальної громади також проводитимуть профілактичні роботи. Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж з 10 до 16 години світла не буде в таких населених пунктах:

с.Бечеве:

вул.Івана Франка (б. 7, 8, 13)

с.Великий Кобелячок вулиці:

Лимарівська (б. 1, 3, 5, 9, 11, 11а, 15, 30),

Молодіжна (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41А, 42, 45, 47, 49, 53, 55, 57),

Набережна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 22),

Незалежності (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14),

пров.Сільський (б. 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7а, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29),

Шевченка (б. 1, 1а, 1б, 1в, 1Г, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 22а, 22б, 23, 23А, 24, 24Б, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32Б, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 54а, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 67а, 67б, 68, 81, 89, 91, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 119, 120, 120а, 121, 123, 125, 137, 139, 141, 151, 165, 167, 187, 187А, 189, 199, 209, 211, 213),

Шкільна (б. 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 11)

Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

