Подорожчання продуктів у Київській області стало відчутним для мешканців регіону, повідомляє Politeka.

Середні ціни на основні товари зросли за останній місяць, впливаючи на сімейні бюджети.

Гречка, популярна крупа для щоденного харчування, у середньому подорожчала до 50,10 грн за кілограм. Найдешевші пропозиції в Auchan становлять 42,90 грн, тоді як у Megamarket ціна сягає 61,70 грн. За січень 2026 року середнє значення коливалося близько 47,48 грн.

Сир твердий «Звени Гора» голландський 45% подорожчав до 602,15 грн за кілограм. У різних супермаркетах ціни різняться: Metro пропонує 566,80 грн, Megamarket – 637,50 грн. Порівняно із січнем середня ціна зросла на понад 60 грн, що вплинуло на планування покупок.

Свинина ошийок також показала невелике підвищення. Середня ціна – 317,32 грн за кілограм. Найдешевший товар у Metro коштує 294,02 грн, у Megamarket – 328,27 грн. За місяць середнє значення підвищилося приблизно на 3,71 грн, що відображає тенденцію до стабільного зростання цін на м’ясо.

Фахівці відзначають, що подорожчання продуктів у Київській області пов’язане із сезонними факторами, коливанням постачання та змінами вартості логістики. Споживачам радять порівнювати ціни у різних магазинах і звертати увагу на акційні пропозиції, щоб зменшити вплив підвищення цін на сімейний бюджет.

Також варто зауважити, шо мешканці регіону можуть відслідковувати актуальні значення через індекс споживчих цін та онлайн-платформи супермаркетів. Це дозволяє планувати закупівлі та уникати непередбачених витрат.

