Графіки відключення світла у Волинській області вводяться на 27 лютого, обмеження носять локальний характер, тобто дыютимуть в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.
Про це попередила Рожищенська міська рада, посилаючись на «Волиньобленерго».
27 лютого 2026 року на території громади відбудуться планові перерви в електропостачанні у зв’язку з проведенням ремонтних та профілактичних робіт на електромережах. Енергетики попереджають про дату та час початку відключень, їх орієнтовну тривалість, а також перелік населених пунктів і вулиць, де тимчасово не буде електроенергії.
Графік відключень з 10:00 до 17:00:
- Богушівська Мар’янівка – вул. Прилісна
- Линівка – вул. Гайова, вул. Гранична
- Малинівка – вул. Садова, вул. Центральна
- Переспа – вул. Тиха, вул. Затишна
- Рожище – вул. Героїв України, вул. Миколи Хвильового, вул. Любомира Гузара
Графік відключень з 10:00 до 16:00:
- Рожище вулиці – Миколи Хвильового, Героїв України, Шилокадзе, Любомира Гузара, Дорошенка, Молодіжна, Залізнична, Куліша, Свободи, Мазепи, Селянська, Шевченка
- Трилісці вулиці – Степова, Молодіжна, Котельникова, Славна, Промислова
- Рудня – вул. Центральна
Мешканців громади просять із розумінням поставитися до тимчасових знеструмлень. Роботи проводяться для підвищення надійності та стабільності електропостачання в регіоні.
Актуальну інформацію про час початку та завершення перерв у режимі реального часу, з точним зазначенням населених пунктів, вулиць, будинків та типу відключення (планова чи аварійна), можна переглянути на офіційному сайті ПрАТ «Волиньобленерго» у розділі «Перерви в електропостачанні». Інформація оновлюється кожні 30 хвилин.
