27 лютого 2026 року відбудуться планові перерви в електропостачанні, для зручності складено графіки відключення світла у Волинській області.

Графіки відключення світла у Волинській області вводяться на 27 лютого, обмеження носять локальний характер, тобто дыютимуть в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.

Про це попередила Рожищенська міська рада, посилаючись на «Волиньобленерго».

27 лютого 2026 року на території громади відбудуться планові перерви в електропостачанні у зв’язку з проведенням ремонтних та профілактичних робіт на електромережах. Енергетики попереджають про дату та час початку відключень, їх орієнтовну тривалість, а також перелік населених пунктів і вулиць, де тимчасово не буде електроенергії.

Графік відключень з 10:00 до 17:00:

Богушівська Мар’янівка – вул. Прилісна

Линівка – вул. Гайова, вул. Гранична

Малинівка – вул. Садова, вул. Центральна

Переспа – вул. Тиха, вул. Затишна

Рожище – вул. Героїв України, вул. Миколи Хвильового, вул. Любомира Гузара

Графік відключень з 10:00 до 16:00:

Рожище вулиці – Миколи Хвильового, Героїв України, Шилокадзе, Любомира Гузара, Дорошенка, Молодіжна, Залізнична, Куліша, Свободи, Мазепи, Селянська, Шевченка

Трилісці вулиці – Степова, Молодіжна, Котельникова, Славна, Промислова

Рудня – вул. Центральна

Мешканців громади просять із розумінням поставитися до тимчасових знеструмлень. Роботи проводяться для підвищення надійності та стабільності електропостачання в регіоні.

Актуальну інформацію про час початку та завершення перерв у режимі реального часу, з точним зазначенням населених пунктів, вулиць, будинків та типу відключення (планова чи аварійна), можна переглянути на офіційному сайті ПрАТ «Волиньобленерго» у розділі «Перерви в електропостачанні». Інформація оновлюється кожні 30 хвилин.

