Нова система оплати за проїзд у Вінниці дозволяє платити за поїздки у громадському транспорті через кольорові QR-коди.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці запроваджена з метою спростити розрохунки для пасажирів і забезпечити комфортну взаємодію з громадським транспортом, повідомляє Politeka.

У Вінницькій транспортній компанії пояснили, що нові QR-коди поділені на дві категорії: жовті - для клієнтів ПриватБанку і рожеві - для користувачів monobank.

При цьому, нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає, що розрахуватися за квиток можна карткою будь-якого банку. QR-коди нового зразка поступово розміщують у всьому громадському транспорті міста.

Використовуючи нову систему оплати за проїзд у Вінниці, пасажири можуть здійснити покупку квитка кількома способами: через застосунок Приват24 або monobank, а також безпосередньо через камеру смартфона.

У випадку з Приват24 потрібно обрати кількість квитків, картку і натиснути «Купити», після чого електронний квиток зберігається у додатку.

Якщо ж йдеться про monobank, пасажиру достатньо підтвердити покупку через застосунок або браузер, після чого квиток миттєво відкривається на екрані зі всіма даними та QR-кодом для перевірки.

Важливо, що таймер дії електронного квитка становить 60 хвилин, а у документі вказано бортовий номер транспорту. Якщо сторінка квитка випадково закрилась, її можна відновити через історію браузера.

Представники транспортної компанії зазначають, що такі нововведення роблять поїздки швидшими і зручнішими. Фахівці компанії наголошують, що дана технологія покликана підвищити комфорт пасажирів та оптимізувати процес розрахунків у транспорті міста.

