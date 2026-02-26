Просимо заздалегідь врахувати графіки відключення світла у Рівненській області на 27 лютого.

Графіки відключення світла триватимуть у частині населених пунктів у Рівненській області, що будуть тривати 27 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Енергетики оприлюднили детальний перелік населених пунктів і вулиць Рівненської області, де 27 лютого запроваджуються планові відключення електроенергії. Вимкнення пов’язані з технічним обслуговуванням мереж, модернізацією обладнання та іншими плановими роботами для підвищення надійності електропостачання.

З 9 до 17 години електропостачання буде тимчасово відсутнє на низці вулиць населеного пункту Великий Житин. Графіки охплять такі вулиці:

Березова 28

Бригадна 3, 7

Грунтова 28, 4

Зелена 1, 100А, 104, 105, 107, 108, 109, 10Б, 110, 112, 114, 116, 11а, б, в, 138, 154, 15б, 16, 17, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 26, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 4, 40, 42, 45, 47, 48, 48А, 5, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 60А, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 8, 80, 82, 86, 87, 88, 91, 95, 98

Л. Українки 4, 6

Набережна 12

Олексія Ненаткевича 10

Покровська 17, 19

Садова 1, 6, 8

Садовий 1, 2, 5, 8Б, 8б

Шевченка 1, 10, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28б, 29а, 3, 30В, 31, 32, 33, 37, 39, 39-А, 4, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 6, 60, 61, 62, 7, 80, 8а, 9, 9Л

З 9 до 17 години знеструмлення будинків відбудеться в населеному пункті Малий Житин за визначеними адресами:

Берегова 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 2А, 30, 32, 32A, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 8, 82

Вишнева 11, 19, 23, 25

Княгині Ольги 1, 1А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17А, 17Б, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46А, 47, 48, 48А, 5, 50, 51, 51-А, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 76, 79, 8, 80

Польова 1, 11, 11-А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 29Б, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49А, 5, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 79, 9

Приходька 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 29, 2А, 3, 31, 35, 37, 39, 4, 41, 41Б, 43, 43А, 45, 6, 7, 7А, 8, 9

З 9 до 17 години в місті Березне триватимуть планові вимкнення електроенергії на окремих вулицях:

І. Мазепи 16, 16А, 6, 8

Івана Мазепи пров. 4А

Андріївська 29, 31, 31А, 31А, 32, 32А, 32а, 33, 35, 36, 37, 37/2, 38, 39, 39А, 66Б

В. Чорновола 2

Дорошенка 1, 13, 13А, 15, 2, 3, 4, 5, 5, 5А, 6, 8

Остапа Вишні 1, 10, 11А, 12, 14, 1А, 2, 3, 4, 5А, 6, 6А

В населеному пункті Бронники електропостачання буде обмежено з 9 до 17 години лише на певних вулицях:

Б.Хмельницького 11, 13, 15, 7, 9, 9А

Тиха 10, 12, 14, 15, 4, 6, 8, 9

Шевченка 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 7А, 8

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

