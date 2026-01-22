Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише матеріальну складову, а й сприяє соціальній взаємодії та відчуттю турботи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі протягом останніх місяців надається через Міський гуманітарний центр за участі благодійного фонду «Пліч-о-пліч», повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку літніх мешканців міста, які опинилися у складних побутових умовах через економічні труднощі. Основний акцент зроблено на забезпеченні харчуванням та базовій соціальній опіці.

За час реалізації ініціативи організовано 483 адресні гарячі обіди. Пакунки доставляють безпосередньо додому самотнім людям, пенсіонерам і родинам з дітьми, що дозволяє зменшити навантаження та уникнути скупчень. Щоденно підтримку отримують понад 70 осіб.

Кожен набір містить готову страву та продукти для щоденного раціону. Окрему увагу приділяють громадянам з інвалідністю або обмеженою рухливістю. Волонтери не лише здійснюють доставку, а й надають консультації щодо соціальних програм та допомагають з оформленням необхідних паперів.

Окрім харчування, проєкт передбачає адресну фінансову підтримку. Кошти дозволяють покривати витрати на ліки, продукти чи оплату житлово-комунальних рахунків. Перевагу надають тим, хто втратив стабільний дохід або був змушений залишити небезпечні райони.

Організатори відзначають, що інформація про ініціативу активно поширюється серед старших одеситів через особисті рекомендації. Це допомагає залучати нових отримувачів і точніше визначати потреби громади.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів і місцевих волонтерських команд.

Представники центру радять завчасно уточнювати графіки та наявність ресурсів, готувати документи й стежити за офіційними повідомленнями, щоб підтримка була доступною для всіх, хто її потребує.

