Вводяться додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 8 по 14 червня за багатьма адресами, повідомляє видання Politeka.net.
У Запоріжжі через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах буде тимчасово відключатися електропостачання. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла, які діятимуть протягом тижня з 8 по 14 червня.
Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», 08.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлять наступні вулиці:
- Інженера Преображенського: 11, 9, 9 п.1–4, 9 п.5–7, 9 п.8–10
- пр. Ювілейний: 17а
09.06.2026 року з 09:00 до 14:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі, які будуть тривати за такими адресами:
- Алмазна: 64, 66, 70, 85-91
- Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 33-63, 69-71, 36-68, 39, 41, 65, 67, 73, 81, 83, 77-93, 88-98
- Володимира Мономаха (Олександра Невського): 101, 73-87, 68-84, 89-99, 103-121, 112-118, 122-144
- Лейтенанта Шмідта: 156-226
- Наскрізна: 17-23, 18-24
- Ніжинська: 111-117, 120-126, 95-109
- Фінансова: 1-21, 2-12, 23-35, 14-26
- Човнова: 10-24, 21-27, 26-32
- пров. Водний: 1-5, 2-4, 6, 7
- пров. Таллінський: 1-7, 2-6, 9-15, 8-14
10.06.2026 року з 10:00 до 17:00 години вводять планові графіки відключення світла. Вимикатимуть світло за окремими адресами:
- Байди (Чапаєва): 34а
- Бомбейська (Байконурівська): 2–10
- Бориспільска (Братська): 55, 80
- Бориспільська: 57в
- Буковинська (Дегтярьова): 27–35, 58–66, 70–86, 88
- Гетьмана Скоропадського (Доватора): 1–65
- Житня (Стасова): 1а, 5г, 1–79, 81–101
- Зачиняєва: 10, 15, 2, 21, 22Б, 29
- Зестафонська: 1, 11, 15, 18, 3, 5, 9
- Інженера Веденеєва (Подвойського): 1–3, 9–13, 17–19, 2–18, 22
- Куренева (Булавіна): 1–7, 2–8, 12
- Михайла Коцюбинського(Андросова): 2а–12, 1–17
- Оберегова (Громової): 1–61, 2–54, 1а, 63–99, 56–78, 82-88
- Ольги Джигурди (Бурденка): 1–13, 12а, б–16, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 6а
- Ольги Кобилянської (Ногіна): 50, 50а
- Піщана: 2–6, 8/1, 8/2, 8/3, 3
- Рильського: 1–29, 2–26
- Сергія Синенка: 63а, 65, 65а, 65б, 65в, 65г, 67, 67а, 67б, 69, 69а п. 1–4, 69а п. 5–6, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 73, 75 п. 1–3, 77, 77а п. 1–4, 79 п. 1–3, 79а, 79б, 81, 81а п. 1–4, 83
- Славутича: 1–51, 2–52, 53, 55–81, 85–97, 54–56, 60–94, 8а, 88, 91, 93
- Талаліхіна: 28, 29–79, 24–68, 61а, 63, 78, 81–93, 70–84
- Тичини: 1, 5–21, 25–71, 4, 6, 8, 12–20, 24, 40–42, 34, 36
- пров. Арабатський: 1–9, 6, 8, 12
- пров. Батуринська (Жигулівський): 1–9, 2–10, 11–13, 12–18, 15, 17, 9А
- пров. Джерельний: 6, 17
- пров. Пам`ятний: 4–16, 11, 8
- пров. Понтонний: 2–8, 7–9
12.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години триватимуть довготривалі відключення світла через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлять такі вулиці:
- Алмазна: 45, 47, 49, 51, 53
- Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної): 49, 50, 51
- Республіканська: 73А, 76, 78, 84, 86
- Тенісна: 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 1, 3, 5, 5А.
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