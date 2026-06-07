Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла, які діятимуть протягом тижня з 8 по 14 червня.

Вводяться додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 8 по 14 червня за багатьма адресами, повідомляє видання Politeka.net.

У Запоріжжі через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах буде тимчасово відключатися електропостачання. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла, які діятимуть протягом тижня з 8 по 14 червня.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», 08.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлять наступні вулиці:

Інженера Преображенського: 11, 9, 9 п.1–4, 9 п.5–7, 9 п.8–10

пр. Ювілейний: 17а

09.06.2026 року з 09:00 до 14:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі, які будуть тривати за такими адресами:

Алмазна: 64, 66, 70, 85-91

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 33-63, 69-71, 36-68, 39, 41, 65, 67, 73, 81, 83, 77-93, 88-98

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 101, 73-87, 68-84, 89-99, 103-121, 112-118, 122-144

Лейтенанта Шмідта: 156-226

Наскрізна: 17-23, 18-24

Ніжинська: 111-117, 120-126, 95-109

Фінансова: 1-21, 2-12, 23-35, 14-26

Човнова: 10-24, 21-27, 26-32

пров. Водний: 1-5, 2-4, 6, 7

пров. Таллінський: 1-7, 2-6, 9-15, 8-14

10.06.2026 року з 10:00 до 17:00 години вводять планові графіки відключення світла. Вимикатимуть світло за окремими адресами:

Байди (Чапаєва): 34а

Бомбейська (Байконурівська): 2–10

Бориспільска (Братська): 55, 80

Бориспільська: 57в

Буковинська (Дегтярьова): 27–35, 58–66, 70–86, 88

Гетьмана Скоропадського (Доватора): 1–65

Житня (Стасова): 1а, 5г, 1–79, 81–101

Зачиняєва: 10, 15, 2, 21, 22Б, 29

Зестафонська: 1, 11, 15, 18, 3, 5, 9

Інженера Веденеєва (Подвойського): 1–3, 9–13, 17–19, 2–18, 22

Куренева (Булавіна): 1–7, 2–8, 12

Михайла Коцюбинського(Андросова): 2а–12, 1–17

Оберегова (Громової): 1–61, 2–54, 1а, 63–99, 56–78, 82-88

Ольги Джигурди (Бурденка): 1–13, 12а, б–16, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 6а

Ольги Кобилянської (Ногіна): 50, 50а

Піщана: 2–6, 8/1, 8/2, 8/3, 3

Рильського: 1–29, 2–26

Сергія Синенка: 63а, 65, 65а, 65б, 65в, 65г, 67, 67а, 67б, 69, 69а п. 1–4, 69а п. 5–6, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 73, 75 п. 1–3, 77, 77а п. 1–4, 79 п. 1–3, 79а, 79б, 81, 81а п. 1–4, 83

Славутича: 1–51, 2–52, 53, 55–81, 85–97, 54–56, 60–94, 8а, 88, 91, 93

Талаліхіна: 28, 29–79, 24–68, 61а, 63, 78, 81–93, 70–84

Тичини: 1, 5–21, 25–71, 4, 6, 8, 12–20, 24, 40–42, 34, 36

пров. Арабатський: 1–9, 6, 8, 12

пров. Батуринська (Жигулівський): 1–9, 2–10, 11–13, 12–18, 15, 17, 9А

пров. Джерельний: 6, 17

пров. Пам`ятний: 4–16, 11, 8

пров. Понтонний: 2–8, 7–9

12.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години триватимуть довготривалі відключення світла через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлять такі вулиці:

Алмазна: 45, 47, 49, 51, 53

Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної): 49, 50, 51

Республіканська: 73А, 76, 78, 84, 86

Тенісна: 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 1, 3, 5, 5А.

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