Графіки відключення світла у Черкаській області на 4 червня вводять через профілактичні та планові роботи в електромережах.

Українцям показали планові графіки відключення світла на 4 червня, що охоплять населені пункти у Черкаській області, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 4 червня вводять через профілактичні та планові роботи в електромережах. Радимо подбати про резервні джерела освітлення, за можливості скоригувати графік використання електроприладів та слідкувати за оновленнями від енергетичних компаній. У разі завершення робіт раніше запланованого часу електропостачання може бути відновлене достроково.

«Черкасиобленерго» попередили, що у місті Умань з 08:00 – 17:00 години не буде електрики, проте тільки за окремими адресами. Знеструмлення на багато годин охоплять наступні вулиці:

А. Кизила 10

М. Грушевського 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12а, 12д, 18а

А. Слонського 3, 4, 12

І. Сікорського 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 72а, 74, 75, 77, 78-А, 78А, 79, 81

Тичини 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/69

О. Пчілки 3

О. Теліги 4

пров. Короткий 7

пров. Учнівський 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/7, 10, 11, 12, 12а, 13/10, 14, 14а, 16, 16а, 17, 18, 20

пров. Пластовий 1/7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28

04.06.2026 з 08:00 до 17:00 години ремонтні роботи триватимуть у місті Шпола. Відключення електроенергії заплановані на вулицях Лозуватська (частково), Подолинського, Спортмайдан (частково) та Сонячна (частково).

Також електрика повернеться не скоро в селі Родниківка. Світло зникне в населеному пункті Родниківка з 08:00 до 17:00 години, тому варто бути готовими до тривалих обмежень на вулицях:

Садова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 44, 46, 46а, 48, 52, 53а, 54, 55а, 56, 57а, 58, 61А, 63а, 65-А

Запорізька Січ 37, 43, 48, 55, 58, 63, 64, 65, 67

І. Богуна 22, 44а, 44б, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

Гайдамацька 1, 2а, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64

Черняховського 122

Спеціалістів 2, 3, 3а, 4, 6, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Робоча 2, 14

Київська 24, 68, 76, 95, 97-А, 99а, 101, 103, 103-б, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131.

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