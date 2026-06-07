Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Волинській області на тиждень із 8 по 14 червня 2026 року, повідомляє Politeka.
Протягом наступного тижня графіки відключення світла в Волинській області зокрема торкнуться Рожищенської міської територіальної громади. Там обленерго планує застосовувати знеструмлення щодня з 8 по 12 червня приблизно з 9:00 до 17:00 у таких населених пунктах:
- Луків (вул. Шкільна, Миру, Привітна);
- Мильськ (Кільцева, Соборності);
- Ольганівка (Гранична);
- Рожище (Мазепи, Селянська).
Як повідомляють на сайті громади, інформацію щодо фактичного часу початку та завершення знеструмлень оновлюють кожні 30 хвилин на офіційному сайті обленерго в розділі "Перерви в електропостачанні / Актуальна інформація".
Також графіки відключення світла в Волинській області на наступному тижня застосовуватимуть у межах Дубівської сільської територіальної громади. У понеділок, 8 червня, обмеження електропостачання діятиме з 9 до 16 години у селах Гредьки (по вулиці Незалежності) та Красноволя (Вишнева, Центральна).
А у вівторок, 9 числа, знеструмлення триватиме з 9:00 до 17:00 та торкнеться с. Дубове (Артемовського, Волинських Святих, Калинова) та Вербка (Шкільна, Справедливості).
Про інші можливі обмеження електропостачання в регіоні енергетики можуть оголосити пізніше, тому стежте за повідомленнями від обленерго.
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