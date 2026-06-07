Прогноз на тиждень з 8 по 14 червня в Дніпрі обіцяє мешканцям міста мінливу погоду з періодичними дощами.

Прогноз погоди з 8 по 14 червня в Дніпрі свідчить про те, що частину тижня супроводжуватимуть грози та хмарність, повідомляє Politeka.

8 червня ранок в другій половині дня очікується дощ, який до вечора стане слабшим. Температура вдень підніметься до +26°, а вологість повітря ввечері становитиме 65%.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 червня у Дніпрі надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

9 червня хмарність утримуватиметься майже весь день, а ввечері небо поступово проясниться. Удень синоптики прогнозуватимуть дуже сильний дощ із грозою.

Ніч та ранок при цьому минатимуть без опадів. Повітря прогріється до +29°, а швидкість вітру залишатиметься слабкою.

10 червня ранок у місті буде сонячним, однак уже вдень знову з’являться хмари. Дрібний дощ триватиме майже всю другу половину дня.

Температура повітря сягатиме +28°, а атмосферний тиск протягом доби залишатиметься стабільним на рівні 749 мм ртутного стовпчика.

11 червня після ясного ранку небо вкриється хмарами до самого вечора. У другій половині дня синоптики прогнозуюуть дрібний дощ. Повітря вдень знову прогріється до +29°.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 червня в Дніпрі показує, що 12 червня після ясного ранку небо залишатиметься похмурим до вечора, однак істотних опадів синоптики вже не обіцяють. Денна температура сягатиме +29°.

13 червня на небі не очікується жодної хмаринки, а температура повітря вдень знову досягне +29°. Вологість повітря поступово знизиться, тому спека відчуватиметься більш комфортно.

14 червня температура вдень підніметься до +29°, а вітер залишатиметься помірним.

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