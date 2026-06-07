У Дніпрі протягом наступного тижня – з 8 по 14 червня 2026 року – проводитимуть планові роботи в електромережах та застосують відповідні графіки відключення світла.

Фахівці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" попереджають про нові графіки відключення світла в Дніпрі на наступний тиждень – із 8 по 14 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Знеструмлення в місті повʼязані з плановими роботами в електромережах і триватимуть вони приблизно з 8:00 до 18:00.

У понеділок, 8 червня, графіки відключення світла в Дніпрі застосовуватимуть для будинків за такими адресами: вул. Академіка Янгеля, 21; Будівельників, 17, 19А; Енергетична, 8, 10, 10А; Василя Сліпака, 44, 46, 48; Домотканська, 1; Киргизька, 5, 10; пр-т Богдана Хмельницького, 4М, 24Н, 24П; Олександра Поля: 129Д, 137, 137А, 139, 139Г, 141, 141А, 143, 143А; пров. Новокримський, 1-5, 7, 8.

У вівторок, 9 числа, як повідомляють на офіційній Телеграм-сторінці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", обмеження електропостачання діятимуть для деяких будинків по вулицях Василя Сліпака, Молодіжна, Матроська, Академіка Янгеля, Будівельників, Енергетична, Новокримська, Шинна, проспекту Богдана Хмельницького, пише Politeka.

У середу, 10 червня, графіки відключення світла в Дніпрі зачеплять такі адреси:

вул. Василя Шкляра, 32Д, 32К;

Національної Гвардії, 15Д, 17, 19, 19А, 19Г, 30;

Незалежності, 2, 2А, 4, 6, 777;

Василя Сліпака, 36, 38, 40, 42;

Киргизька, 2, 4, 4А;

Перемоги, 115;

пр-т Богдана Хмельницького, 24Р;

Олександра Поля, 111, 145.

А у четвер, 11.06, обмеження електропостачання частково торкнутьчя вулиць Івана Франка, Перемоги, Матроська, Софіївська, Новокримська, Енергетична та ін.

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