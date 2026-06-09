Подальша динаміка вартості залежатиме від регуляторних рішень та економічних умов, що можуть вплинути на підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксовано у Чорноморську, де з 1 травня оновлюється частина житлово-комунальних нарахувань для населення, передає Politeka.

Згідно з рішеннями, квартплата зростає приблизно на 40% та становить 10,52 грн за квадратний метр щомісяця. Послуги зі збирання, транспортування та обробки побутових відходів дорожчають на 36% і досягають 43,85 грн з однієї особи.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відбувається нерівномірно: окремі позиції переглядаються, тоді як інші залишаються на попередніх умовах. Для більшості домогосподарств електропостачання та газ не змінюють вартісні параметри.

Ціна електроенергії для побутових споживачів збережена на рівні 4,32 грн за кВт-год. Уряд продовжив дію цього показника щонайменше до 31 жовтня 2026 року, що дозволяє утримувати чинну модель розрахунків.

Сезонна пільга для домогосподарств з електроопаленням припинила дію після завершення опалювального періоду. Знижений тариф 2,64 грн за перші 2000 кВт-год більше не застосовується.

Газове постачання також залишається стабільним. Для клієнтів «Нафтогазу» фіксована ціна 7,96 грн за кубометр діє до кінця квітня 2027 року, а перехід між постачальниками здійснюється автоматично.

У Чорноморську формується змішана структура платежів: частина комунальних послуг дорожчає, тоді як енергетичні ресурси залишаються без змін.

Подальша динаміка вартості залежатиме від регуляторних рішень та економічних умов, що можуть вплинути на Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області.

Джерело: chis-chernomorsk

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