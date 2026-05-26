Варто заздалегідь ознайомитися з актуальними графіками відключення світла у Вінницькій області на 27 травня.

Украънцям показали плановы графіки відключення світла, що були заплановані у Вінницькій області на 27 травня, пише видання Politeka.net.

У зв’язку з цим мешканців міста закликають заздалегідь ознайомитися з актуальними графіками відключення світла у Вінницькій області на 27 травня та врахувати можливі перебої з електроенергією під час планування повсякденних справ. Також громадянам рекомендують завчасно зарядити необхідні електроприлади та підготуватися до тимчасових незручностей у години проведення робіт.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що з 9 до 17 години не буде електрики в населеному пункті Якубівка. Знеструмленими лишатимуться такі вулиці:

Б. Хмельницького — 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 46, 47, 50, 55, 58, 62, 64, 65

Кооперативна — 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19

Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Садова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

Соборна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55

Шкільна — 1, 2, 2А, 3, 6, 6А, 6В, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Перемоги — 4, 8, 10

З 9 до 17 години години не буде світла в селі Уланівка, проте електрика зникне тільки в частині населеного пункту. Зокрема, обмеження діятимуть за адресами:

Молодіжна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25

Польова — 1, 2, 3, 4, 5

Прибережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20

Сергія Драча — 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28

Степова — 2, 6, 8, 10

Шевченка — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 47

З 09:00 до 17:00 години відключатимуть електроенергію. Такі обмеження будуть діяти у населеному пункті Борисівка. Знеструмлять вулиці:

1-й Валентина Корсуна — 3

Валентина Корсуна — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130

Лісова — 1, 2, 3, 5, 7

Набережна — 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 41А, 45

Садова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 53

Симиренка — 2, 4, 7, 20, 32, 40, 52

Тараса Шевченка — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65А, 66, 67, 69, 71, 73, 73А, 75, 76, 80, 82, 86, 90

Миколи Біляшівського — 4

Трипільський — 1, 3, 4, 9.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: як саме було переглянуто ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Вінницькій області: ситуація ускладнилася.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області: кому можуть призупинити виплати.