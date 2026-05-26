Графіки відключення світла у Запоріжжі на 27 травня триватимуть багато годин поспіль за окремими адресами.

У Запоріжжі 27 травня діятимуть додаткові графіки відключення світла, які охоплять десятки адрес у різних районах міста, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 27 травня вводяться у зв'язку з проведенням планових профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики пояснюють, що такі заходи є необхідними для підтримання стабільної роботи електромереж, модернізації обладнання та зниження ризику аварійних ситуацій у майбутньому.

Як розповіли в «Запоріжжяобленерго», 27.05.2026 року з 09:00–17:00 години світло вимикатимуть через плановий ремонт електрообладнання. Електрика зникне тільки в будинках Запоріжжя, що розташовані на вулицях:

Автодорівська — 28-64

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14-36

Бориса Грінченка — 68-84, 73-87

Валерія Лобановського — 7, 11, 13

Варнацька (Кам`янська) — 1-21, 2-26

Варненська (Державіна) — 26-40, 35-79

Висотна — 1-23, 2-22, 30-46, 39-47

Віктора Духовченко (Цюрупи) — 40А, 66, 91

Віктора Ткаченка (Болотникова) — 23, 23А

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 2-16, 11-19, 11А

Гайдамацька (Двінська) — 1-7, 2-10, 9-25, 14-32, 27-33, 34-40

Гамалійська (Новочеркаська) — 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2, 2Д, 2И, 3-13, 4-32, 15, 15А, 17-27

Голди Меїр (Сусаніна) — 62-76

Гончара — 14, 19-37, 32-52

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — 112-122, 125-141, 274А, 277-307

Заповітна (Батайська) — 1-27, 2-30, 15А, 31-41, 32-36, 38, 40-80, 73, 82, 84, 125, 147

Івана Підкови (Читинська) — 1В, 1Ж, 1З, 1И, 2А, 2В, 2З, 3, 3А, 4-18, 5-9, 11, 11Е, 13-35, 20, 20А, 22, 24, 26-32

Ігора Сікорського — 104-130, 234-272

Канівська — 1-11, 13-23, 16, 18А, 18Б, 18Г, 20-32, 2Г, 2Д, 2Ж, 2, 4, 6 (оп.3,61), 8-14

Кочубея — 47-65, 60-74

Менделєєва — 31, 50

Назара Стодолі (Таганрозька) — 1-39, 2-34

Незламна (Хакаська) — 1, 1D, 5, 7

Ольги Кобилянської (Ногіна) — 12-48, 27, 27-67

Очеретова (Давидова) — 4-42, 10, 11, 13, 13А, 19, 25, 37-39

Політехнічна — 3-11, 4-10, 12-22, 13-23

Полтавська — 51-85, 80, 84-120

Руставі — 18

Семеренка — 59-63, 60-76

Січових стрільців (Арсенальна) — 51-79, 54-76

Солідарності — 70-96

Тарасівська (Червонополянська) — 1, 1А, 2, 2А, 3-27, 29-55, 57, 59-79

Трегубенка — 8, 10, 12

Учительська — 111-117, 112-122

Чонгарська — 35-57, 36-44, 52

Соборний пр. — 228, 228А, 230, 232

пров. Генічеський — 1-17, 2-12, 14, 19

пров. Героїчний (Воркутинський) — 1-21, 2-22

пров. Дніпрорудний — 6, 8, 10, 12

пров. Женевський — 2

пров. Моринецький (Майкопський) — 1-15, 2-16, 17, 18

пров. Оріхівський — 1-21, 2-28

пров. Світлодолинський — 1-19, 2, 4-24

пров. Спасівський (Писарева) — 19-35, 22

пров. Тінистий — 1-29, 2-22.

