Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується на ринку торішньої білоголової капусти, де за останній тиждень відбулося різке зростання цін через скорочення запасів та завершення активного сезону продажів, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків платформи EastFruit, наприкінці минулого тижня українські виробники пропонували торішню білоголову капусту в діапазоні 8–15 грн/кг. Це приблизно на 75% дорожче, ніж тижнем раніше, що стало одним із найрізкіших стрибків у сегменті овочів за останній період.

Учасники ринку пояснюють таку динаміку тим, що більшість фермерських господарств уже завершили основну фазу реалізації врожаю. У продажу залишилися лише обмежені партії продукції, переважно з минулорічних запасів або залишків врожаю 2025 року.

На цьому тлі попит залишається стабільно високим. Це дозволяє виробникам поступово піднімати відпускні ціни, реагуючи на зменшення пропозиції на внутрішньому ринку.

Окремо варто зазначити, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області проявляється саме в сегменті овочевої продукції тривалого зберігання, де сезонність має ключовий вплив на формування вартості.

Попри нинішнє подорожчання, аналітики наголошують, що білоголова капуста сьогодні в середньому все ще приблизно на 77% дешевша, ніж у аналогічний період минулого року.

Експерти ринку не виключають подальшого збереження тенденції до зростання цін, оскільки обсяги залишків продовжують скорочуватися, а нові поставки на ринок практично відсутні.

Джерело: EastFruit

