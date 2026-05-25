Прогноз погоди на тиждень з 26 травня по 1 червня в Дніпропетровській області показує, що наприкінці місяця мешканці регіону зіткнулися зі зміною погодних умов, повідомляє Politeka.

26 травня вночі температура становитиме +17 градусів, а вдень досягне +24 градусів. Опадів цього дня не передбачається.

Прогноз погоди на тиждень з 26 травня по 1 червня в Дніпропетровській області надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

27 травня вночі температура становитиме +17 градусів, а вдень підніметься до +22. Більша частина доби мине без опадів, але ближче до вечора можливий дрібний дощ.

Прогноз погоди з 26 травня по 1 червня в Дніпропетровській області передбачає похолодання вже із середини тижня. 28 травня температура вночі знизиться до +12 градусів, а вдень підніметься лише до +16.

Із середини дня й до вечора прогнозують дрібний дощ. Також цього дня очікується досить сильний вітер зі швидкістю до 6,5 м/с.

Як вказують синоптики, 29 травня уже зранку небо стане похмурим і таким залишатиметься до вечора. Температура вночі становитиме +10 градусів, а вдень не перевищить +17. У другій половині дня прогнозують дощ, який до вечора має послабшати.

30 травня вночі температура становитиме +11 градусів, а вдень повітря прогріється до +19. Дрібний дощ розпочнеться після обіду та ближче до вечора стане інтенсивнішим.

31 травня вночі температура становитиме +12 градусів, а вдень підніметься до +21. Дощ розпочнеться ще зранку та триватиме до самого вечора.

1 червня температура вночі становитиме +13 градусів, а вдень сягне +22 градусів. Дрібний дощ спостерігатиметься протягом усього дня.

