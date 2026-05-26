Формат гуманітарної допомоги в Запоріжжі та області для пенсіонерів передбачає два варіанти підтримки.

У Запоріжжі та області продовжує діяти програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про реалізацію благодійного проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», який впроваджується у Запоріжжі та громадах регіону. У його межах передбачено відновлення житла, пошкодженого внаслідок бойових дій, а також проведення ремонтних робіт у приватних будинках і квартирах, що зазнали часткових руйнувань.

Як йдеться на офіційному сайті благодійної організації Карітас, програма зосереджена насамперед на ліквідації найбільш критичних пошкоджень. Серед основних видів робіт — заміна вибитих вікон і дверей, ремонт дахів, відновлення стельових конструкцій, а також локальне відновлення електромереж і систем водопостачання. Окремий напрям передбачає покращення житлових умов для внутрішньо переміщених осіб, які втратили або пошкодили житло через війну.

Участь у програмі можуть брати домогосподарства Запоріжжя та Запорізької області, чиє майно було пошкоджене після 24 лютого 2022 року та розташоване на відстані понад 20 кілометрів від лінії бойових дій. Обов’язковою умовою є наявність підтвердженого права власності — звернення може подати лише офіційний власник житла.

Формат гуманітарної допомоги в Запоріжжі передбачає два варіанти: надання грошового гранту для самостійного проведення ремонту або організацію відновлювальних робіт із залученням підрядних будівельних компаній. При цьому учасники не повинні отримувати аналогічну підтримку від державних чи інших благодійних організацій на момент подання заявки.

Окремо визначено критерії вразливості, які враховуються під час відбору заявників. Перевага надається домогосподарствам із низьким рівнем доходу — менше 6318 гривень на одну особу на місяць — або тим, хто втратив основне джерело заробітку. До пріоритетних категорій також належать одинокі батьки або опікуни, які самостійно виховують дітей.

Підвищена увага приділяється сім’ям із вагітними жінками та дітьми раннього віку, багатодітним родинам, домогосподарствам, де проживають люди з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями, а також самотнім пенсіонерам або тим, хто не має родинної підтримки.

Організатори наголошують, що заявки розглядаються лише за умови повного пакета документів, який підтверджує як право власності, так і відповідність заявника умовам програми.

