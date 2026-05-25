Дефіцит продуктів у Запоріжжі може проявитися через скорочення обсягів сирої сировини, однак критичного зникнення готових позицій із полиць не очікується.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі проявляється в посиленні ризики для молочного сегмента, де одночасно фіксується тиск на виробництво та поступове підвищення вартості, передає Politeka.

Професійні об’єднання виробників повідомляють: головними чинниками змін стали воєнні дії та подорожчання пального. Додатковий вплив має ситуація на глобальних енергетичних ринках, яка підвищує витрати на логістику та утримання агровиробництва.

Через зростання собівартості кормової бази фермерські господарства змушені переглядати обсяги утримання худоби. Одночасно закупівельні розцінки на сировину залишаються нестабільними, що зменшує мотивацію до розширення виробництва.

Експерти галузі прогнозують, що різких стрибків у короткій перспективі не буде. Водночас восени можливе коригування вартості молочного асортименту в межах 15–25%, залежно від категорії товарів та регіону збуту.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі може проявитися через скорочення обсягів сирої сировини, однак критичного зникнення готових позицій із полиць не очікується. Частина виробленого ресурсу традиційно спрямовується на зовнішні ринки, тому за зменшення випуску експортні поставки скорочуються, а внутрішнє забезпечення залишається відносно стабільним.

Крім того, в Запоріжжі також подорожчали продукти.

В категорії макаронних виробів вермішель довга нині коштує 38,60 грн за кілограм, тоді як місяць тому середній рівень становив 33,14 грн. У динаміці продукт практично без зниження закріпився на новому рівні після різкого підйому на початку травня.

Молочний сегмент також демонструє зростання. Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) має середню ціну 61,05 грн, тоді як у квітні показник становив 54,23 грн. У магазинах вартість коливається від 57,90 до 68 грн.

Джерело: fakty

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: як можна знайти домівку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області: хто може отримати додаткові фінанси.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: ціни відчутно змінилися.