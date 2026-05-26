Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області у 2026 році передбачають можливість щомісячної надбавки понад тисячу гривень для людей віком від 80 років, повідомляє Politeka.

Йдеться про фіксовану суму 1038 гривень, яку можуть отримувати громадяни похилого віку після досягнення зазначеного вікового порогу. Водночас автоматичне нарахування не відбувається — діють додаткові критерії, визначені державною системою соціального забезпечення.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області доступні лише тим, хто проживає самостійно та не має працездатних родичів, зобов’язаних забезпечувати догляд. Місце перебування таких родичів не впливає на рішення щодо призначення.

Ще одна вимога стосується стану здоров’я. Необхідно підтвердити потребу у постійному догляді. Для цього спершу звертаються до сімейного лікаря, далі — до лікарсько-консультативної комісії, яка оформлює відповідний медичний висновок.

Такі виплати найчастіше надаються людям із серйозними хронічними захворюваннями, обмеженою рухливістю або інвалідністю, коли самостійне обслуговування у побуті стає неможливим.

Розмір щомісячної підтримки прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і становить 40% від цього показника. У 2026 році базова сума визначена на рівні 2595 гривень, що й формує зазначені 1038 гривень.

Для оформлення коштів потрібно подати заяву до Пенсійного фонду, додавши паспорт, ідентифікаційний код і медичний висновок. Без підтвердження стану здоров’я призначення фінансової допомоги не здійснюється.

