Графіки відключення світла будуть тривати в деяких населених пунктах у Черкаській області на 27 травня, повідомляє видання Politeka.net.

Відключення світла не послабнуть. Графіки відключення світла у Черкаській області на 27 травня триватимуть через планові профілактичні роботи в електромережах. Роботи виконуються поетапно, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити своєчасне виявлення й усунення можливих несправностей. Фахівці проводять перевірку обладнання, профілактичне обслуговування та оновлення окремих елементів електричної інфраструктури.

«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії в кількох населених пунктах. 27.05.2026 року з 8 до 17 години не буде електрики в селі Деренковець за окремими адресами:

Набережна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 70-а, 71, 79, 79-а, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 97, 98, 103, 106, 111, 112, 113, 114, 115

Росьова: 1, 15, 17, 21, 27, 29, 31, 33, 34, 48, 52, 58, 62, 64, 68, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98

Центральна: 1, 2, 2-а, 24, 35, 37, 50

Крута: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27

Симиренка: 8, 9, 12, 13, 15, 16, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 42, 44

Шевченка: 5, 15, 17, 21, 23, 29, 29-а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 56, 58

Тупа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20

Дружби: 51

Зелений пров.: 1, 4, 8

Т. Шевченка пров.: 8, 9, 10, 12, 14, 21, 23, 25

Тупий пров.: 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15.

З 8 до 17 години вводять додаткові графіки відключення світла в місті Корсунь-Шевченківський. Електрику вимикатимуть за окремими адресами:

Кооперативна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33

Гуляницького: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 47-а

Мудрого: 330, 332, 334, 336, 360, 364, 366, 368, 374, 375, 376, 378, 380

Рябошапки: 2, 2/гара, 4, 6, 8, 10, 142, 144, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 183, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215

Кооперативний пров.: 3, 4, 5

З 09:00–17:00 години в селі Мартинівка не буде електрики, проте лише за окремими адресами. Обмеження діятимуть на вулицях:

Центральна: 1, 47, 74, 77, 78, 80, 81/1

Варинського пров.: 1, 2, 3, 4, 5, 9

Підгайний пров.: 3

Миру пров.: 1, 2, 3, 4, 5, 9.

