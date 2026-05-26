Дефіцит продуктів у Вінницькій області торкнувся українського ринку, адже кісточкові культури почали входити у фазу скороченої пропозиції абрикосів і персиків після серії весняних погодних аномалій, повідомляє Politeka.

За попередніми оцінками профільних аналітиків асоціації «Ягідництво України», втрати насаджень абрикосових дерев можуть сягнути 40–60%, тоді як персикові сади демонструють спад на рівні 30–50% у порівнянні з типовими сезонними показниками.

Причиною дефіциту продуктів у Вінницькій області стали різкі похолодання в лютому–квітні, які вразили ранньоквітучі культури. Найбільше постраждали центральні та південні території, де старт цвітіння відбувається швидше, а вразливість рослин є вищою.

На тлі скорочення внутрішнього виробництва посилюється залежність від імпорту, однак він не здатен повністю компенсувати втрати. За прогнозами, цінова динаміка може коливатися в межах 20–80% залежно від обсягів поставок та рівня неврожаю.

Основними зовнішніми постачальниками залишаються Туреччина, яка формує близько 39% імпортного ресурсу, а також Греція, Іспанія та Молдова. Їхні поставки частково стабілізують ринок, але не закривають дефіцит повністю.

Аграрні фахівці пояснюють, що критичним фактором є не лише самі заморозки, а й їхня тривалість. При коротких періодах холоду частина зав’язі зберігається, однак тривале зниження температури до -1…-3°C у фазі цвітіння призводить до загибелі квіток. Додатково холод нижче 10–12°C знижує активність запилення через обмеження роботи бджіл.

У випадку нетривалих похолодань агровиробники застосовують захисні технології — від задимлення садів до обробки водяним туманом і перемішування повітряних мас. Проте за затяжних морозів ефективність таких методів суттєво падає.

У підсумку ринок кісточкових залишається під тиском погодного фактора та імпортної залежності, що формує нестабільний ціновий коридор у новому сезоні.

Джерело: agronews

