В окремих населених пунктах і громадах у Кіровоградській області будуть діяти графіки відключення світла на 26 травня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 26 травня триватимуть лише за окремими адресами, де проводитимуть планові роботи, пише Politeka.net.

Такі заходи проводяться поетапно, аби мінімізувати навантаження на мережі та своєчасно усунути потенційні несправності. Саме тому в окремих населених пунктах і громадах у Кіровоградській області будуть діяти графіки відключення світла на 26 травня.

Як попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», з 09:00–17:00 години в населеному пункті Гутницька вимикатимуть електрику. Світло буде відсутнім за наступними адресами:

Лісова: 1–4, 6–8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39

Партизанів України: 5–6, 9, 13

Центральна: 1, 3–14, 19, 22–23, 25–26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50

Також електрики не буде з 09:00–19:00 години в селі Веселе, проте світло вимикатимуть тільки на вулицях:

Абрикосова: 1, 3, 5, 7–14

Затишна: 1А, 2–8, 10–13

Зоряна: 1–11, 13

Л. Українки: 8–10, 12–14, 16–19

Мирна: 1–2, 4–5, 7–8, 10–15

Першотравнева: 1–7

Польова: 1, 3–4

Садова: 23–24

Додаткові графіки відключення світла вводяться в населеному пункті Олександрія з 09:00–23:00 години - світло зникне майже на добу. Проте обмеження торкнуться тільки таких адрес:

Івана Багряного: 1, 1А, 3, 3А, 4–5, 5А, 6–7, 7А, 9

Леоніда Коваленка: 1–4, 6, 8–11, 13–14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Сторожівська: 2–5, 5А, 6, 8, 8А, 9–13, 14А, 14Б, 15–16, 18–23, 25, 27, 29, 29А, 31

26.05.2026 року з 09:00–21:00 години електрика буде відсутня в населеному пункті Войнівка. Обмеження вводять на вулицях:

Польова: 4, 35–37, 39–43, 43А, 44А, 44Б, 45, 48–49

Польовий пров.: 1, 3, 3А

Софіївська: 1–3, 5

Центральна: 3, 5, 5А, 5Б, 6, 7А, 8–12, 15, 17–18, 18А, 19, 19А, 19Б, 20, 21Б, 21В, 22, 24, 26, 31–34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85.

