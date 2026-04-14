У Харкові за останній місяць зафіксовано подорожчання продуктів, що відчутно впливає на сімейні бюджети, передає Politeka.

Серед товарів із найбільшим зростанням — м’ясні вироби, консерви та хлібобулочні вироби.

Ковбаса варена Алан лікарська (1 кг) нині коштує в середньому 476,75 грн. Найнижчі ціни пропонують у Metro та Auchan — по 443 грн, тоді як у Megamarket продукт продають по 532 грн. У порівнянні з березнем середня вартість підвищилась на 29,64 грн. Моніторинг показує, що у кінці березня та на початку квітня ціна стабілізувалася на рівні понад 485 грн.

Консерви також відчули подорожчання. Сардини натуральні (230 г) у середньому коштують 83,76 грн. Найдешевші пропозиції доступні в Auchan — 73,40 грн, найдорожчі — у Megamarket за 91,20 грн. За місяць середня ціна підвищилась на 9,08 грн, що відображає загальний тренд зростання вартості імпортованих та локальних продуктів.

Хлібобулочні вироби показують більш стабільну ситуацію, проте також демонструють незначний ріст. Хліб житній Riga Бородинівський (300 г) коштує 52,30 грн у середньому. У різних супермаркетах ціни коливаються від 48,80 грн у Metro до 57,30 грн у Megamarket. Приріст за місяць склав 2,43 грн.

Аналітики пояснюють подорожчання сезонними коливаннями постачання, збільшенням витрат на виробництво та логістику. Водночас різниця між мережами залишається значною, тому покупцям радять порівнювати ціни та звертати увагу на акційні пропозиції.

Ці тенденції підкреслюють, що харків’янам доведеться ретельніше планувати витрати на продукти, особливо на м’ясо та консерви, де подорожчання є найбільш помітним.

