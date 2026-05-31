Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 червня в Хмельницькій області має плановий характер і спрямований на оновлення та безпечне функціонування газорозподільної інфраструктури регіону.

Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 червня в Хмельницькій області оприлюднено для низки населених пунктів Ярмолинецької громади через планову зупинку газорозподільної станції ГРС Сутківці, передає Politeka.

Обмеження стартує 4 червня 2026 року о 09:00 та пов’язане з технічними роботами на обладнанні. Подібні заходи проводяться для підтримання стабільної роботи системи та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Про це повідомляє Ярмолинецька селищна рада.

Без газопостачання тимчасово залишаться Ярмолинці, а також низка сіл громади. До переліку входять Соколівка, Томашівка, Сутківці, Лисівка, Борбухи, Нове-Село, Кадиївка, Ясенівка, Слобідка-Кадиївська, Правдівка, Шарівка, Шевченкове та Боднарівка.

За попередніми даними, відновлення подачі ресурсу може тривати від однієї до двох діб — залежно від швидкості виконання ремонтних процедур і перевірки системи безпеки.

Мешканцям радять перекрити крани перед газовими приладами та заздалегідь підготувати обладнання до тимчасового відключення. Після завершення робіт доступ фахівців до осель є обов’язковим для контрольного запуску системи.

Фахівці радять завчасно перевірити справність газових приладів і переконатися в доступі до вентилів.

