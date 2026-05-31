Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 1 по 7 червня пов’язані з проведенням планових профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Такі технічні заходи необхідні для підтримання стабільної роботи електромереж, своєчасної перевірки обладнання та оновлення окремих елементів системи електропостачання.

Інформацію про обмеження надали у «Чернігівобленерго». 01.06.2026 року з 08:00–19:00 годин не буде електрики у місті Ніжин. Знеструмлять будинки, що розташовані за адресами:

Петра Прокоповича — 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Пісочна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 4а, 9а, 19б

Празька — 3, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Пригаражна — 5, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28

Радужна — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Рихліка — 4, 8, 10, 13

Синяківська — 57, 77, 79, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 103а, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114а, 114, 114б, 79/1, 79а, 79б/1, 79Е, 81А, 86а, 90а, 92а, 96а, 96б, 98а, 99а, 99б

Смолянчук — 3, 5, 7, 9, 11

Солодовник — 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2а, 17/1

Франка — 127, 89а, 89б, 89В, 89г, 89Е, 89Ж

Хайтовича Майора — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 11а, 12а, 14а, 15А

Червоного Хреста — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 6а, 8а, 8б, 14а, 16а, 16б, 23а

Чернігівська — 95, 97, 99, 101, 103, 110А, 110б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122а, 124

Юності — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1а, 14а

Ягідна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20

Якимченка — 5, 6, 7, 8

02.06.2026 року з 08:00–19:00 години не буде електрики в місті Мена. Знеструмлення триватимуть через планові роботи в електромережах. Світла не буде на наступних вулицях:

Молодіжна — 16, 18

Сонячна — 15о, 19а

пров. Щасливий — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 1а, 21, 23

Ярослава Смецького — 2, 4

04.06.2026 з 08:00 до 19:37 години у місті Прилуки знеструмлять будинки. Вимикатимуть електрику за кількома адресами:

1-й І. Бєлгородського — 6, 16, 18

І. Бєлгородського — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 2А

Іоасафа Бєлгородського — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6А, 7А, 7Б, 72, 72А, 74, 76, 78, 82

Миколи Лисенка — 26

Родини Горленків — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6А, 6Б, 6В, 8Б, 17А

Фабрична — 19

05.06.2026 з 09:00 до 18:00 години в населеному пункті Остер триватимуть додаткові графіки відключення світла. Обмеження стосуються таких вулиць:

А.О. Грановського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Воскресенська — 4, 6, 8, 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А

Коцюбинського — 27

Левка Лук'яненка — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37

Миру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежності — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31

Ярослава Мудрого — 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 98, 100, 102, 104, 106.

