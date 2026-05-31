Обленерго попереджає про нові графіки відключення світла в Волинській області на тиждень із 1 по 7 червня 2026 року, повідомляє Politeka.
Зокрема графіки відключення світла в Волинській області протягом наступного тижня торкнуться Рожищенської міської територіальної громади.
В місті Рожище знеструмлення відбуватимуться з 1 по 5 червня з 9:00 до 17:00 для будинків по вулицях Котляревського, Леоніда Каденюка, Лугова, Героїв УПА, провулку Луговий. Додатково в понеділок обмеження електропостачання застосовуватимуть по вул. Степана Бандери, Юридика, Тиха, Симоненка, пише Politeka.
Також, як повідомляють на офіційному сайті громади з посиланням на дані обленерго, з 1 по 5 число з 9 до 16 години без електроенергії залишаться мешканці населених пунктів Луків (вул. Шкільна, Миру, Привітна) та Мильськ (Весела, Шкільна, Соборності, Кільцева).
Також графіки відключення світла застосовуватимуть у межах Дубівської територіальної громади в Волинській області. У вівторок, 2 червня, обмеження електропостачання з 9:00 до 17:00 частково діятимуть у таких населених пунктах:
- Бахів (Лісова, Стуса, Залізнична, Загородня, Дружби, Грушевського, Зелена, Набережна, Незалежності, Приозерна, Молодіжна, Польова, Миру, Нова, Лесі Українки, Ставкова, Сонячна, Шевченка, Садова, Окружна, пров. Лісовий, масив Трави);
- частково Вербка, Дубове.
А в середу, 03.06, знестурмлення відбудеться лише в с. Вербка.
