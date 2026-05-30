Дефіцит продуктів в Вінницькій області фіксується на тлі різкого подорожчання торішньої білоголової капусти, яка за останній тиждень додала близько 75% у вартості та зараз реалізується в межах 8–15 грн за кілограм, повідомляє Politeka.

За інформацією аналітичної платформи EastFruit, головним чинником цінових змін стало стрімке вичерпання запасів у виробників. Значна частина господарств уже завершила сезон реалізації, тож ринок поступово переходить на обмежені залишки продукції врожаю 2025 року.

У цій ситуації Дефіцит продуктів в Вінницькій області проявляється насамперед через скорочення обсягів овочевої пропозиції. Водночас попит з боку торговельних мереж і кінцевих споживачів залишається відносно стабільним, що створює додатковий тиск на формування відпускної вартості.

Представники фермерських господарств пояснюють, що нинішні партії капусти надходять переважно із залишків тривалого зберігання. Нові обсяги на ринок майже не надходять, тому продавці отримують можливість поступово переглядати ціни у бік підвищення.

Аналітики також наголошують, що навіть після останнього стрибка цін білоголова капуста залишається приблизно на 77% дешевшою, ніж у той самий період минулого року. Таку різницю пояснюють іншими стартовими умовами сезону та загальною ситуацією на аграрному ринку.

Експерти не виключають, що тенденція до подальшого зростання може зберігатися. Основним фактором залишатиметься швидкість скорочення залишків продукції та відсутність нових постачань до появи свіжого врожаю.

Джерело: mind

