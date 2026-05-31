Енергетики оголосили про локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 1 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Мова йде про тимчасові обмеження електропостачання, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах регіону.

Зокрема ДТЕК попереджає, що в місті Камʼянське Дніпропетровської області графіки відключення світла 1 червня застосовуватимуть із 8:00 до 19:00 для деяких будинків по вулицях Вишнева, Гоголя, Добровольців, Центральна, Дружня, Залізнична, Каштанів, Медова, Нагірна, Нова, Польова, Олени Пчілки, Сонячна, Степова, Тополина, Трояндова, Шевченка, Варваринська, Веселкова, Дивовижна, Житня, Липова, Патріотична, Семена Карнауха, Старокозацька та низці провулків.

Тим часом на офіційній сторінці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" в Телеграм попереджають про графіки відключення світла на 1 червня в місті Дніпро по вулицях Академіка Янгеля, Будівельників, Незалежності, проспекту Богдана Хмельницького із 8:00 до 18:00, а також у таких населених пунктах області:

Жовті Води (частково вулиці Вереснева, Соборна, Сергія Федорченка, пров. Медовий) – з 7:30 до 19:00;

Вільне (Дачна, Лесі Українки, Меліоративна, Молодіжна, Незалежності, Садова, Українська, Шевченка, Шкільна, Зелена, пров. Садовий, Шкільний) – із 10:00 до 17:00.

