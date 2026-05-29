Подорожчання проїзду в Харківській області зафіксували у Лозівській громаді після перегляду тарифів місцевими перевізниками, повідомляє видання Politeka.

Нові розцінки почали діяти з 1 травня. Причиною змін називають збільшення витрат на утримання маршрутної мережі та обслуговування автобусів.

Перевізники пояснюють коригування вартості подорожчанням дизельного пального, мастильних матеріалів, комплектуючих і ремонту транспорту. Додатково зросли витрати на оплату праці водіїв та технічний сервіс. У міській адміністрації зазначили, що попередні тарифи діяли ще з 2024 року й уже не відповідали фактичній собівартості перевезень.

Після оновлення тарифної політики середня ціна поїздки у межах Лозової становить приблизно 20 гривень. Доїзд до Лиманівки коштує близько 25 гривень.

Для окремих категорій пасажирів зберегли пільгові умови. Пенсіонери за віком та люди з інвалідністю третьої групи сплачують 15 гривень, а діти віком від 7 до 14 років — 10.

У громаді також залишили 14 безкоштовних рейсів для соціально вразливих мешканців. На забезпечення таких перевезень у 2026 році передбачили близько 5,7 мільйона гривень із місцевого бюджету.

Паралельно триває перегляд організації руху транспорту. Місцева влада розглядає коригування графіків та запуск додаткового вечірнього рейсу о 21:10 для підвезення пасажирів після прибуття потяга з Харкова. Тестування нового маршруту планують проводити протягом двох тижнів.

У громаді зазначають, що подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується адаптацією транспортної системи до нових економічних умов та потреб населення. Подальші зміни тарифів залежатимуть від вартості пального, витрат на утримання автопарку й рівня пасажиропотоку.

Джерело: Слобідський край

