Запроваджені графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 1 по 7 червня.

У Кіровоградській області на тиждень з 1 по 7 червня діятимуть тривалі графіки тимчасових відключень світла, які в окремі дні можуть тривати багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.

Енергетики завчасно сформували детальний розклад обмежень, аби жителі регіону могли заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв та врахувати їх у повсякденному житті.

Як попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», запроваджені графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 1 по 7 червня пов’язані з проведенням планових і капітальних ремонтних робіт на електромережах.

01.06.2026 з 09:00 до 17:00 години у населеному пункті Олександрівка тимчасово буде відсутнє електропостачання. Відключення пов’язане з проведенням капітального ремонту мереж і охопить низку вулиць:

Б. Хмельницького — 1, 3–26, 28–32, 34–62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 80, 82, 86

Героїв Крут (пров.) — 1, 1Б, 1В, 2

Героїв Крут — 1А, 1Г, 2, 3А, 4–38, 40–55, 57, 59–61

Євгена Маланюка — 15–17

Молодіжна — 3, 563, 30, 32

Олега Антонова — 1Б

Олександра Назаренка (пров.) — 1, 3

Олександра Назаренка — 1, 1А, 2А, 3–4, 4А, 5–13, 15–17, 18А, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Партизанів України — 1А, 2–23, 23А, 24–46

Юрія Кулинича — 37, 39А

02.06.2026 з 09:00 до 17:00 години планові роботи призведуть до знеструмлення частини населеного пункту Гутницька. Без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Лісова — 1–4, 6–8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39

Партизанів України — 5–6, 9, 13

Центральна — 1, 3–14, 19, 22–23, 25–26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50

03.06.2026 з 09:00 до 20:00 (майже протягом усього дня) заплановані довготривалі відключення в населеному пункті Протопопівка. Електропостачання буде обмежене на вулицях:

Лугова — 1, 3, 5, 14

Луговий пров. — 9, 15, 17, 19, 19а

Озерний пров. — 2–3, 5, 11–12, 14, 22

Польова — 1–2, 4, 7–9, 11–14, 16, 21, 24, 26–27, 29

Степова — 2–4, 6–7

Фермерська — 67, 69, 69а, 70–74, 76, 79–80, 82–83, 85–86, 86а, 87–92, 94, 96, 104, 104а, 106, 112, 114, 116, 122, 130, 134, 136, 138, 142, 144, 146

04.06.2026 з 09:00 до 17:00 години у Цвітне запроваджуються тривалі знеструмлення. Обмеження охоплять будинки на вулицях:

Березовського — 47

Дружби — 1–2, 5–9, 12, 15–17

Миру — 1–2, 8, 13, 16, 18–19, 22–23, 25–26, 28, 30, 32, 36, 42–43, 43А, 44–47, 51, 53, 55, 60, 62–66, 68, 70–71, 74, 77–78, 81, 84

Молодіжна — 1–10, 12–24, 26–27, 29, 32–33, 35–37, 40, 43–44, 47, 49

Партизанів України — 1, 4, 7–9, 11–13, 15, 17, 19–22, 27, 29, 33, 37, 40–43, 46, 51–52, 54, 56, 58–61, 65

С. Неживого — 1–2, 5–9, 9А, 12–13, 16, 22, 25–26, 28, 31–32, 34–36, 38, 40, 44, 44А, 45–46, 48, 50, 53, 55–57, 61, 64–67, 69–70, 73, 75, 77, 79, 85

Черкаська — 4, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 22, 42

Шкільна — 4–5, 7, 9, 11, 13, 19, 21–26, 29, 33–38, 40–42, 44–46, 48–49, 51, 53, 58–59, 65, 68–72, 75, 79–81, 83, 95

Ярова — 5, 7–8, 10–11, 14, 18–20, 33–34.

