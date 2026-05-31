Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 червня в Харківській області реалізується поетапно.

Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 червня в Харківській області оприлюднено Зміївським УЕГГ Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» у зв’язку з проведенням планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в селищі Трійчате, передає Politeka.

Роботи виконуються відповідно до наказу Міністерства енергетики України №292 від 29.09.2023 року, який регламентує порядок обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках. У визначені дати подачу газу до частини житлового фонду буде тимчасово припинено в денний період з 9:00 до 16:30.

Перший етап робіт заплановано на 01 червня 2026 року. Без газопостачання залишаться будинки на вулиці Східній: №1, 2, 3, 3/А та 5. Наступне відключення відбудеться 03 червня — воно охопить будинки №14, 16 та 18 на вулиці Харківській.

Завершальний етап передбачено на 08 червня, коли тимчасово припинять подачу газу до будинків №18/А, 20, 22 та 4 також на вулиці Харківській. Після виконання перевірок і регламентних робіт постачання відновлюватиметься у штатному режимі.

У службі зазначають, що такі заходи є необхідними для підтримання безпечної експлуатації газових мереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

У межах цього періоду графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 червня в Харківській області реалізується поетапно, щоб забезпечити технічний контроль кожної ділянки системи та мінімізувати ризики для споживачів.

Мешканцям рекомендують заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами, перевірити їх справність та забезпечити доступ працівникам газової служби у день відновлення подачі. Також радять планувати використання побутових приладів з урахуванням тимчасових обмежень і дотримуватися базових правил безпеки під час відключення та повторного запуску системи.

Джерело: oleksyivskaotg

