Прогноз погоди на червень в Дніпропетровській області підготували синоптики на основі актуальних метеорологічних даних, повідомляє Politeka.

Перша декада місяця з 01.06 по 10.06 принесе комфортні та ясні дні. У період з 2 по 7 червня небо буде відносно хмарним, хоча сонце часто з’являтиметься на небі.

Початок десятиденки може дещо завадити планам на свіжому повітрі, адже 1 та 3 числа очікуються несильні дощі. Температура повітря у цей час триматиметься літніх показників.

Прогноз погоди на червень в Дніпропетровській області передбачає, що в денні години стовпчики термометрів показуватимуть від +21°C до +26°C, а в нічний час очікується близько +12°C…+18°C.

Друга декада місяця з 11.06 по 20.06 відзначиться стабільним сонячним небом із мінливою хмарністю. Проте у цей період синоптики прогнозують періодичну грозову активність.

Мешканцям регіону парасольки знадобляться лише 14 червня, адже саме цього дня очікується літня гроза зі зливою.

Всі інші дні десятиденки будуть сухими та без жодних натяків на опади. Стовпчики термометрів досягнуть таких самих високих значень, як і в першій половині місяця.

Удень повітря прогріється до відчутних +23°C…+26°C, а вночі мінімальна температура коливатиметься в діапазоні від +17°C до +19°C.

Оприлюднений фахівцями прогноз погоди на червень в Дніпропетровській області наприкінці місяця обіцяє суттєве потепління.

У період з 21.06 по 30.06 синоптична ситуація загалом дублюватиме тенденції попередніх декад, але з однією важливою відмінністю.

Жодних опадів наприкінці червня не передбачається. Навпаки, небо буде майже повністю безхмарним, за винятком декількох днів.

В останні дні місяця у денні години максимальна температура повітря вийде на рівень +26°C…+27°C. У нічний час повітря остигатиме до цілком комфортних для вечірніх прогулянок +18°C…+19°C.

Джерело: vikna.tv

