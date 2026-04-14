Подорожание продуктов в Харькове заставляет потребителей более тщательно планировать покупки и искать выгодные предложения.

В Харькове за последний месяц зафиксировано подорожание продуктов, что ощутимо влияет на семейные бюджеты, передает Politeka.

Среди товаров с наибольшим ростом – мясные изделия, консервы и хлебобулочные изделия.

Колбаса вареная Алан лекарственная (1 кг) в настоящее время стоит в среднем 476,75 грн. Самые низкие цены предлагают у Metro и Auchan по 443 грн, тогда как в Megamarket продукт продают по 532 грн. В сравнении с мартом средняя стоимость повысилась на 29,64 грн. Мониторинг показывает, что в конце марта и начале апреля цена стабилизировалась на уровне более 485 грн.

Консервы также ощутили подорожание. Сардины натуральные (230 г) в среднем стоят 83,76 грн. Самые дешевые предложения доступны в Auchan – 73,40 грн, самые дорогие – в Megamarket за 91,20 грн. В месяц средняя цена повысилась на 9,08 грн, что отражает общий тренд роста стоимости импортированных и локальных продуктов.

Хлебобулочные изделия показывают более стабильную ситуацию, но также демонстрируют незначительный рост. Ржаной хлеб Riga Бородиновский (300 г) стоит 52,30 грн в среднем. В разных супермаркетах цены колеблются от 48,80 грн у Metro до 57,30 грн в Megamarket . Прирост за месяц составил 2,43 грн.

Аналитики объясняют удорожание сезонными колебаниями поставок, увеличением затрат на производство и логистику. В то же время, разница между сетями остается значительной, поэтому покупателям советуют сравнивать цены и обращать внимание на акционные предложения.

Эти тенденции подчеркивают, что харьковчанам придется тщательнее планировать расходы на продукты, особенно на мясо и консервы, где подорожание наиболее заметно.

