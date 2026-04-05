Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області забезпечує безперебійну роботу водогонів, своєчасне відведення стоків і вивезення сміття.

З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів у громадах регіону. Мешканці вже отримали оновлені платіжки: для багатоквартирних будинків щомісячна плата зросла на 14,95 грн і становить 48,80 грн за одну особу. Приватні домогосподарства тепер сплачують 37 грн замість 25. Бюджетні установи отримали підвищення на 2,55 грн, а інші організації — на 2,94 грн.

У Заводській громаді пояснюють, що зміни тарифів пов’язані зі збільшенням витрат на обслуговування мереж, закупівлю матеріалів та підтримку обладнання у робочому стані. Попередні ставки не відображали реальні потреби та могли впливати на якість сервісу.

Розрахунки підготувало комунальне підприємство «Заводське-2010». Жителі можуть залишати пропозиції через електронні сервіси або звертатися безпосередньо до підприємства.

Експерти відзначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області забезпечує безперебійну роботу водогонів, своєчасне відведення стоків і вивезення сміття. Це дозволяє проводити планові ремонти, модернізувати обладнання та підтримувати персонал.

Мешканцям радять планувати сімейний бюджет заздалегідь, перевіряти нарахування та оплачувати рахунки вчасно. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами або державною допомогою для зменшення фінансового навантаження.

Підвищення тарифів робить контроль споживання ресурсів і своєчасну оплату ключовими для стабільного функціонування систем водопостачання та утримання житлового фонду. Жителям рекомендують відстежувати офіційні повідомлення та оновлені платіжки, щоб планувати витрати та уникати непередбачених ситуацій.

