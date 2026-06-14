Подорожчання проїзду в Рівненській області демонструє тенденцію до зростання тарифів у комунальному транспорті.

Подорожчання проїзду в Рівненській області зафіксували у Сарнах після оновлення тарифів на міські маршрутні перевезення, повідомляє Politeka.

В місті почала діяти нова вартість поїздки — 20 гривень. Рішення ухвалив виконавчий комітет Сарненської міської ради після серії консультацій із перевізниками, які тривалий час узгоджували економічні розрахунки.

Спершу автопідприємства пропонували підвищення до 26 гривень, аргументуючи це зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування та щоденну експлуатацію транспорту. Однак сторони дійшли компромісу, який дозволив утримати нижчий тариф.

Попередня ціна становила 15 гривень, а останнє коригування відбулося ще у квітні 2025 року. Відтоді собівартість перевезень суттєво зросла через низку економічних факторів.

Основним тиском стало різке підвищення вартості дизельного пального — з 54 до 88 гривень за літр. Додатково подорожчали запчастини, особливо імпортні, де зростання сягнуло 25–35%.

Вплив мало й підвищення мінімальної заробітної плати до 8 647 гривень, що збільшило витрати підприємств, які забезпечують регулярні рейси. Частина маршрутів працює з обмеженим завантаженням, але сполучення між районами збережено.

У міській раді зазначають, що без перегляду вартості існували ризики скорочення окремих напрямків та зменшення кількості водіїв.

У ширшому контексті подорожчання проїзду в Рівненській області демонструє тенденцію до зростання тарифів у комунальному транспорті, де фінансовий баланс дедалі частіше потребує коригування.

Влада Сарн підкреслює, що ухвалене рішення дозволяє підтримати стабільну роботу маршрутної мережі в умовах зростання витрат і зберегти ключові транспортні сполучення міста.

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