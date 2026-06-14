Затверджено графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 15 по 21 червня.

Графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 червня охоалять окремі населені пункти у Вінницькій області, пише Politeka.net.

Планові та профілактичні технічні роботи можуть тимчасово вплинути на стабільність електропостачання, тому для впорядкування перебоїв затверджено графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 15 по 21 червня.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, 15.06.2026 року з 13:57–17:00 години вводяться додаткові графіки відключень в населеному пункті Людавка. Світло зникне на вулицях:

Космонавтів: 1, 2, 22, 30, 67, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 129, 130, 140, 149, 500.

Соборна: 17А, 22, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 502.

16.06.2026 року з 09:00–17:00 години діятимуть знеструмлення, які охоплять частину населеного пункту Гута-Мовчанська. Обмеження вводиться за наступними адресами:

Вишнева — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39

Гагаріна — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35

Лермонтова — 17, 18, 41

Титова — 2, 8, 9

18.06.2026 року з 09:00–17:00 години не буде електрики у місті Жмеринка, проте тільки за окремими адресами:

В'ячеслава Семенова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.

Дмитра Донцова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.

Злагоди: 14А, 16, 18.

Калинова: 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14.

Петра Чайковського: 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19.

Південна: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 20.

Шекінська: 55, 77, 89, 122, 126, 128, 129, 130, 132, 132/1, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 176/1, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 188/1, 190, 192, 194, 196, 198, 198А, 198Б, 200, 200/1, 202, 204, 204А, 206.

З 09:00–17:00 години 19.06.2026 року вимикатимуть електрику в населеному пункті Браїлів. Знеструмлення носять плановий характер та зачеплять такі вулиці:

Будівельна — 9

Грушевського — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 28/4, 28А, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70А

Залізнична — 10

Лесі Українки

Робоча — 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32

пров. Робочий — 3, 4, 8, 10, 500.

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