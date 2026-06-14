Мешканцям регіону радять завчасно ознайомитися з графіками відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 15 по 21 червня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 15 по 21 червня вводять через планові роботи, пише видання Politeka.net.

Мешканцям регіону радять завчасно ознайомитися з графіками відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 15 по 21 червня і врахувати їх при плануванні повсякденних справ, щоб уникнути незручностей у побуті. Енергетики зазначають, що планове обслуговування мереж є необхідною умовою для підтримання стабільної роботи електросистеми.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», 15.06.2026 року з 08:00–17:00 години в селі Войнівка не буде електрики, проте тільки на окремих вулицях:

Абрикосова: 306.

Виноградна: 206.

Войнівське шосе: 12.

Дачний кооператив «Жовтень»: 2А, 4А, 6А, 8, 8А, 10А, 12А, 18, 212, 334.

Клубнічна: 263.

Тениста: 14–16.

Уютна: 355.

Фруктова: 20, 23, 30–31.

16.06.2026 року триватимуть додаткові обмеження в селі Ясинуватка. Знеструмлення вводяться тільки в будинках, що розташовані за такими адресами:

Інгулецька: 12.

Центральна: 1, 5–6, 9, 11, 14–15, 17, 19, 21–22, 26, 28–29, 32, 34, 36, 41, 44–45, 47, 51.

18.06.2026 з 09:00–19:00 години триватимуть знеструмлення в селі Березівка. Обмежать світло в будинках, які розташовані за такими адресами:

Друга Садова: 2, 4, 8, 11, 20, 30, 41, 63.

Дружби: 1, 1А, 2–5, 7–13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 43, 45, 51, 53А.

Миру: 5–7, 9–16, 18–22, 24–30, 32, 34–37, 39–42, 44, 46, 48, 50, 52–54, 56, 58.

Ольховського: 1–2, 2А, 2Б, 2В, 2Ж, 3, 5, 7, 9–11, 13, 15–18, 18А, 19, 21–23, 25–26, 28, 32–34, 36–38, 40–47, 49–51, 54–55, 55А, 56–60, 60А, 61–64, 66, 66А, 67–70, 72, 77–79, 81, 83А, 85, 85А, 87–92, 94–95, 97, 99, 101–103, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127А, 129, 131, 133, 135, 137, 137А, 137В, 137Г, 137Д, 139, 139А, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155А.

Садова: 1–2, 5–13, 15, 17, 20–21, 23–24, 24А, 26, 28, 30, 50.

19.06.2026 з 09:00–22:00 години через розчистку трас знеструмлять частину міста Олександрія. Електрику вимикатимуть в будинках, за адресами:

Братська: 48, 50, 54, 56, 56А, 60, 64, 66, 68–70, 73, 75, 77–78, 86.

Дніпровська: 1, 2А, 2Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

Козацька: 58–62, 64, 66, 72, 74, 76.

Софіївська: 28–29, 31, 33, 35, 37А, 37Б, 39.

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