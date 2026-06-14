Оформлення грошової допомоги для пенсіонерів в Миколаївській області здійснюється за заявним принципом.

Частина пенсіонерів в Миколаївській області має право на додаткову грошову допомогу, однак не всі громадяни обізнані про можливість таких виплат, пише Politeka.net.

Йдеться про окремі виплати до пенсії, які не нараховуються автоматично та потребують подання заяви і підтвердження встановлених умов. Зокрема, самотні пенсіонери віком від 80 років можуть оформити щомісячну грошову допомогу в Миколаївській області на догляд у розмірі 1 038 гривень.

Як пише ПФУ, для призначення такої допомоги громадянин має пройти медичне обстеження та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), після чого звернутися із заявою до Пенсійного фонду України. Виплата встановлюється виключно за умови відповідності низці критеріїв.

Серед них: досягнення 80-річного віку, отримання пенсії за віком, самотнє проживання без працездатних родичів, зобов’язаних здійснювати утримання, а також підтверджена потреба у постійному догляді за медичним висновком.

Її оформлення в Миколаївській області здійснюється за заявним принципом. Для цього необхідно звернутися до лікаря для проходження ЛКК, підготувати та подати заяву до Пенсійного фонду, а також надати пакет документів, зокрема паспорт, декларацію про доходи та медичний висновок.

Водночас у Пенсійному фонді нагадують, що громадяни віком від 70 років також отримують щомісячні компенсаційні надбавки за віком. Вони призначаються автоматично і не потребують звернення до установи, однак діють за умови, що розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.

Розмір вікових доплат залежить від категорії: після досягнення 70 років нараховується 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень. При цьому зазначені надбавки не підсумовуються між собою.

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