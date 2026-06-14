Подорожчання продуктів у Полтавській області стосується вартості хліба до 6%, яка у найближчі місяці може піднятися через зростання виробничих витрат і логістичних навантажень, повідомляє Politeka.

Експерти прогнозують щомісячну динаміку на рівні близько 2%, без різких коливань. Виробники намагаються стримувати темпи перегляду цін, однак ресурсний тиск продовжує посилюватися.

Основні чинники — подорожчання пального, електроенергії, добрив, витрат на оплату праці та обслуговування техніки. Додатково впливає воєнний фактор, який ускладнює постачання і підвищує собівартість перевезень.

За оцінкою керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, витрати на обробку земель зросли приблизно на 35–40% у порівнянні з попередніми періодами. Водночас урожайність не демонструє суттєвого приросту, що не компенсує подорожчання виробництва.

У результаті частина витрат поступово переноситься на кінцевого споживача. Найближчим часом під тиском можуть опинитися не лише хлібобулочні вироби, а й молочна продукція, м’ясні товари, овочі борщового кошика та бакалія.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Полтавській області. відображає загальнонаціональну тенденцію, де ключову роль відіграють енергетичні та логістичні витрати.

Додатковий тиск формують складнощі з кредитуванням, дефіцит робочої сили та підвищені витрати на обслуговування техніки. Це утримує ринок у фазі поступового перегляду цін.

Аналітики зазначають, що навіть за стабільного врожаю зниження вартості не очікується через зростаючу собівартість у всьому виробничому ланцюгу.

Таким чином, продовольчий ринок входить у період повільної цінової корекції, де головним драйвером залишаються витрати виробництва та транспортування.

Джерело: obozrevatel

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