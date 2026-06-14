У деяких громадах Волинської області протягом наступного тижня – з 15 по 21 червня 2026 року – діятимуть спеціальні графіки відключення світла.

Обленерго оголосило графіки відключення світла в Волинській області на наступний тиждень – із 15 по 21 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема у звʼязку з плановими ремонтними роботами в електромережах протягом наступного тижня графіки відключення світла діятимуть у межах Рожищенської міської територіальної громади в Волинській області.

За даними обленерго, протягом двох днів, 15 та 16 червня, знеструмлення відбуватимуться з 10:00 до 18:00 в місті Рожище по вулицях Єдності, Шевченка, Мазепи, Кар’єрна. Про це повідомляється на офіційному сайті громади.

Протягом пʼяти днів поспіль, із 15 по 19 число, пише Politeka, обмеження електропостачання діятимуть у таких населених пунктах:

Рожище (Вербицького, Незалежності, Тичини, Олександра Олеся) – з 9:00 до 17:00;

Кобче (Центральна, Набережна), Луків (Миру, Шкільна, Привітна), Мильськ (Весела, Шкільна, Соборності) – з 10:00 до 17:00.

Також графіки відключення світла на наступному тижні торнуться Дубівської сільської територіальної громади. Там обмеження електропостачання діятимуть у вівторок, 16 червня, з 10:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Вербка (вулиці Шкільна, Справедливості);

Дубове (Волинських Святих, Калинова, Гулака-Артемовського);

Секунь (Ковельська, Вишнева).

Крім того, у межах Поворської сільської ТГ заплановано знеструмлення на пʼятницю, 19.06. Електроенергію вимикатимуть із 9:00 до 15:00 у селі Озерне по вул. Озерна.

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