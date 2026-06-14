Під час планових робіт в електромережах в Одеській області в понеділок, 15 червня 2026 року, діятимуть спеціальні графіки відключення світла.

Фахівці ДТЕК попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на понеділок, 15 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла 15 червня торкнутся Південнівської міської територіальної громади в Одеській області. Там із 8:00 до 14:00 знеструмлення відбудеться в селищі Нові Білярі, селах Сичавка, Білярі та частково місті Південне (деякі будинки по вулицях Горбатка, Новобілярська, Будівельників, Комунальна, Приморська, Перемоги, Хіміків, Іванова, Шевченка, шосе Старомиколаївське, просп. Миру, Григор’ївського Десанту).

Крім того, як повідомляють на офіційному сайті громади, з 14:00 до 20:00 обмеження електропостачання продовжаться в Сичавці, Нових Білярах та Південному (Новобілярська, Приморська, Перемоги, Шевченка, Комунальна, Хіміків, Іванова, шосе Старомиколаївське, просп. Григор’ївського Десанту).

Також Politeka повідомляє, що 15 червня 2026 року графіки відключення світла застосовуватимуть у межах Куяльницької сільської територіальної громади в Одеській області. У звʼязку з плановими профілактичними роботами в електромережах там орієнтовно з 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці таких населених пунктів:

Гонората;

Глибочок (вул. Центральна);

Стара Кульна (Молодіжна).

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