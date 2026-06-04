У Дніпропетровській області право на щомісячну грошову допомогу мають не всі категорії пенсіонерів.

Пенсіонери у Дніпропетровській області мають можливість оформити щомісячну грошову допомогу за наявності визначених підстав, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про спеціальну надбавку для громадян похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду та проживають без підтримки працездатних родичів. Водночас така грошова допомога не призначається автоматично після досягнення 80-річного віку, а надається лише тим пенсіонерам, які відповідають встановленим вимогам.

Відповідно до норм Закону України №1727, право на щомісячну грошову допомогу мають самотні пенсіонери, які через стан здоров’я потребують постійної допомоги інших осіб. Розмір надбавки становить 40% прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. У 2026 році ця сума перевищує 1 тисячу гривень на місяць.

Однією з ключових умов для отримання виплати є відсутність працездатних членів сім’ї, які згідно із законом зобов’язані утримувати пенсіонера. При цьому не має значення, проживають такі родичі разом із заявником чи окремо. Вирішальним фактором є саме наявність або відсутність юридичного обов’язку щодо матеріального забезпечення та догляду.

Ще однією обов’язковою вимогою є офіційне підтвердження потреби у постійному сторонньому догляді. Такий висновок видає лікарсько-консультативна комісія після проходження відповідного медичного обстеження. Лише після отримання цього документа пенсіонер може звертатися до органів Пенсійного фонду для оформлення надбавки.

У Пенсійному фонді наголошують, що ця допомога покликана частково компенсувати додаткові витрати на лікування, догляд та повсякденні потреби людей похилого віку, які залишилися без належної підтримки з боку родичів.

Як оформити грошову допомогу у Дніпропетровській області пенсіонерам

Процедура призначення надбавки розпочинається з відвідування сімейного лікаря або профільного медичного спеціаліста. Після огляду лікар надає направлення на проходження лікарсько-консультативної комісії, яка визначає наявність потреби у постійному сторонньому догляді.

Після отримання медичного висновку заявнику необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та подати відповідний пакет документів.

Для оформлення допомоги знадобляться:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

висновок лікарсько-консультативної комісії;

декларація про доходи;

за необхідності — документи, які підтверджують факт самостійного проживання.

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