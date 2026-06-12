Військовий експерт Олег Старіков заявив, що Україна перехопила ініціативу в інформаційній війні, ми змусили кремль похвилюватися через парад 9 травня та Петербурзький економічний форум, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Війна п'ятого покоління, яка почалася з травня 2026 року, характеризується не лише бойовими діями на лінії або, правильно сказати, смузі бойового зіткнення. Таке саме значення має інформаційна війна. Так от, російсько-українську війну з повною підставою вже можна характеризувати як гарячу війну, тобто ту, яка ведеться в різних сферах. І це ментальна чи моральна війна, спрямована на зниження рівня боєздатності військовослужбовців та на виникнення панічних настроїв усередині країни», – стверджує Олег Старіков.

Перша фаза моральної і ментальної війни, розповідає він, – це ІПСО напередодні 9 травня щодо удару по параді в москві, а друга – це Міжнародний економічний форум, картинка, як напередодні його відкриття дрони атакували об'єкти в Петербурзі. За словами експерта, це вразило не лише глядача, а й учасників Форуму, які йшли на засідання.

«Завдання мало не так військову складову, як інформаційну в рамках моральної і ментальної війни. Київ показав, що самостійно ставить наративи порядком денним, контролює ситуацію і сам визначає, коли ескалювати. Ця операція своєї мети досягла. путін змушений в інформаційному плані працювати другим номером, тобто йти за планом, відпрацьованим у Києві, а не самому ставити порядок денний. Планування на найвищому рівні, з великою ймовірністю залучалися соціологи», – пояснює Олег Старіков.

2026 року, констатує він, можна вже однозначно сказати, що Україна перехопила ініціативу в інформаційній війні на тактичному та оперативному рівнях. За словами експерта, технології, програмне забезпечення Заходу і креатив народної творчості в реалізації поставлених завдань на середньому рівні почали обходити рф у війні п'ятого покоління.

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