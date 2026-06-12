У Чернігівській області на 13 червня, в суботу, запроваджено нові планові графіки відключення електроенергії.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 13 червня будуть тривати через планові роботи в електромережах, повідомляє видання Politeka.net.

У Чернігівській області на 13 червня, в суботу, запроваджено нові планові графіки відключення електроенергії. Тимчасові обмеження пов'язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», з 06:00–18:00 години у місті Ніжин будуть вимикати електрику. З самого ранку світло зникне за такими адресами:

Володимира Вернадського — 13А

Лук'яненка Левка — 7

Незалежності — 19, 21, 23, 34, 36, 42, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 42А, 42А/1, 42Б, 42В, 42Г, 42Д

Носівський Шлях — 19, 21, 23, 29, 52, 56, 17Б/17А, 19а, 21А, 21Б, 50А, 50А/2, 50Б, 52А, 52А/1, 52Б, 52В, 54А, 54Д, 54Д/1

Об'їжджа — 106А, 114, 114/1, 116, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116А, 116Б, 116В, 118А, 118Б, 118Г, 119, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 123

Робоча — 2В

Синяківська — 116

Чехова — 31

Шевченка — 89, 96, 102, 102А, 104, 104/1, 104/2, 104/3, 104А, 105А, 107, 107А, 109, 109/7, 110, 110В, 110/112, 112а, 112/2, 112/3, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114а, 116, 116/1, 118, 118/3, 118В, 118М, 120, 120/1, 120/2, 120/7, 124, 124Б/1

З 08:00–20:00 години також не буде електрики у місті Ніжин, проте додаткові графіки відключення стосуються тільки наступних вулиць:

30 Років — 3

Безбородька — 5

Кооперативна — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Овдіївська — 198, 198/1, 198а, 198б, 198в

Успенська — 12

Цього ж дня, з 08:00–19:00 години додаткові графіки відключення світла торкнуться міста Прилуки, проте обмежать лише наступні адреси:

Василя Совачіва — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 14А, 14Б/3, 14Г, 15, 16, 25, 27

Гетьмана Сагайдачного — 79, 126, 126В

Дослідна-Ботанічна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Юрія Мірюти — 25А, 26А, 32.

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