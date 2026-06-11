Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 12 по 18 червня демонструє типову для червня мінливість.

Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 12 по 18 червня формуватиметься під впливом змінних повітряних мас, що спричинить чергування спеки, хмарності та періодичних опадів без тривалих стабільних фаз, повідомляє Politeka.

Початок періоду, 12–13 червня, характеризуватиметься підвищеним температурним фоном. Вдень повітря прогріватиметься до +26…+28°C, у нічні години утримається в межах +19…+21°C. Атмосфера залишатиметься нестійкою: ранок переважно ясний, тоді як у другій половині дня зростатиме хмарність, місцями ймовірні короткочасні дощі, які можуть переходити у вечірній період.

14 червня відзначиться нетривалим зниженням температури до близько +24°C. Опади матимуть локальний характер і ймовірні переважно вдень. До вечора синоптична ситуація поступово стабілізується, небо частково проясниться.

15 червня знову переважатиме хмарний тип погоди. Температурні показники залишаться помірними — до +23°C удень. Дощові процеси можливі у другій половині доби, однак без тривалого характеру. Ввечері очікується поступове зменшення хмарності.

16 червня стане відносно спокійним днем у межах тижня. Опадів не прогнозується, температура повітря триматиметься близько +23°C. Вітер слабкий, тиск стабільний, що сприятиме комфортнішому метеорологічному фону.

17 червня знову відзначиться підвищенням нестійкості атмосфери. Після відносно спокійного ранку вдень і особливо у другій половині доби можливі опади, місцями інтенсивніші. Максимальні значення температури збережуться на рівні +23°C.

Завершальний день періоду, 18 червня, пройде більш рівномірно. Опадів не очікується, спостерігатиметься чергування ясних і хмарних періодів. Денна температура сягатиме близько +24°C.

У підсумку, прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 12 по 18 червня демонструє типову для червня мінливість: короткі дощові епізоди змінюються стабільнішими та теплими проміжками без тривалих погодних аномалій.

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