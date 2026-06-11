Графіки відключення світла у Чернігівській області на 12 червня пов’язані з реалізацією комплексної програми.

Українцям показали нові графіки відключення світла у Чернігівській області на 12 червня, що носять плановий характер, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 12 червня пов’язані з реалізацією комплексної програми технічного обслуговування електромереж. Енергетики продовжують роботи, спрямовані на підвищення надійності системи електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», з 08:00–20:00 години вимкатимуть електрику у населеному пункті Сновськ. На 12 годин поспіль знеструмлять будинки, що знаходяться за адресами:

Владимирська: 7

Левка Лук'яненка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Лесі Українки: 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20

Молодіжна: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22

Соснова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Також у Сновську будуть відключення електрики, що триватимуть з 08:20–19:20 години за адресами:

Владимирська: 4, 6, 8, 10

Лесі Українки: 12, 22

Лідії Вакуловської: 3, 5, 9

Молодіжна: 2, 4, 6, 8, 10

Набережна: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Стельмаха: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Цього ж дня, з 08:00–19:00 години додаткові графіки відключення світла торкнуться міста Прилуки, проте обмежать лише наступні адреси:

6-й пров. Гетьмана Сагайдачного: 2, 4, 8, 17

7-й пров. Гетьмана Сагайдачного: 1, 3, 7, 11, 17, 17/1

Василя Совачіва: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 14А, 14Б/3, 14Г, 15, 16, 25, 27

Гетьмана Сагайдачного: 79, 126, 126В

Дослідна-Ботанічна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Кільцева: 38

Пирятинська: 106

Юрія Мірюти: 25А, 26А, 32

Яблунівська: 42.

З 08:00 до 19:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Корюківка. Знестремленими залишатимуться окремі вулиці:

Гетьмана Мазепи: 117а, 117б, 123, 127, 129

Робоча: 27, 27а, 29, 30, 32, 33, 33а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48

Стржалковського: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.

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