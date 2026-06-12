Тимчасові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 13 червня є вимушеним, але необхідним кроком.

Українцям показали додаткові графіки відключення світла, що триватимуть у Кіровоградській області на 13 червня, пише видання Politeka.net.

Тимчасові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 13 червня є вимушеним, але необхідним кроком. Завдяки плановому обслуговуванню вдається підтримувати електромережі у належному технічному стані, продовжувати термін їхньої експлуатації та мінімізувати кількість непередбачуваних аварійних знеструмлень.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», в суботу, графіки відключення світла будуть тривати в селі Бандурове. Знеструмлення триватимуть з 08:00–17:00 години за такими адресами:

Великого Кобзаря: 203, 205, 209, 213, 217, 219, 223, 225, 227, 231, 233, 237, 239, 241, 253, 257, 259, 261, 263, 265, 275, 277, 279А, 281, 283, 285, 287, 289, 291–297, 300–301, 303–304, 306, 308–309, 311–316, 318, 320–321, 323–325, 328, 330, 332, 334–336, 338–344, 346, 348, 352, 356, 358, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 380, 382, 390, 392, 394, 396, 400, 404, 406, 408, 412, 414, 416, 420, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436

Польова: 4, 8–9, 15, 17, 19–21, 23–24, 26, 29, 31, 34, 38, 40

пров. Яблуневий: 3–5, 9–11, 13–16, 18

З 09:00–17:00 години також вимикатимуть електрику у місті Олександрія. Проте зазначається, що знеструмлення будуть тривати за наступними адресами:

Шевченка: 2–4, 7, 7А, 10, 13–15, 17, 23, 25, 27–28, 30–31, 31А, 32–33, 35А, 36А, 38, 42, 45–46, 67

Також будуть вимикати електрику в смт Павлиш, але обмеження діятимуть тільки з 09:00–17:00 години. Обмеження охоплять такі адреси:

Кості Омельяненка: 1–3, 3А, 4–7, 7А, 8–13, 15, 17–23, 25, 27

Садова: 172

Абрикосова: 1, 1А, 3–11, 15–18, 21–27, 29–31, 33–40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 58

Носенка: 1, 3–7, 9–10, 16

Перемоги: 175.

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