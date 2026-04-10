Як працюють церкви на Великдень 2026 року в Кривому Розі визначено з урахуванням комендантської години та безпекових заходів, повідомляє Politeka.

Розповідаємо, які працюють церкви на Великдень 2026 року в Кривому Розі. У Тернівському районі великодні богослужіння пройдуть у:

Храмі Свв. мчч. Віри, Надії, Любові та матері їх Софії на вулиці Антона Ігнатченка, 30,

Свято-Троїцькому храмі на вул. Концертна, 86,

Храмі Христа Спасителя на вул. Мелетія Смотрицького, 9.

Тут віряни зможуть освятити кошики після завершення святкових літургій. Точний розклад, як працюють церкви на Великдень 2026 року в Кривому Розі, можна переглянути на сторінках храмів у соцмережах.

У Покровському районі богослужіння відбудуться у:

Храмі Святого рівноапостольного Великого князя Володимира на вул. Сулеймана Стальського, 1,

Храмі Святого Пантелеймона на вул. Приміська, 71,

Храмі Святого Серафима Саровського на вул. Андрія Дробіленка, 46,

Храмі Св. Апостола Андрія Первозванного на вул. Святоандріївська,1.

У Довгинцівському районі святкові богослужіння проходитимуть у:

Храмі ікони Божої Матері на вул. Гімназична, 29 під керівництвом протоієрея Вадима Бакуна.

Центрально-Міський район:

Храм Покрови Пресвятої Богородиці на вул. Старовокзальна, 64,

Храм Різдва Пресвятої Богородиці на вул. Широківська, 49,

Свято-Миколаївський храм на вул. Великого Кобзаря, 1,

Храм Свв. мчч. Віри, Надії, Любові і матері їх Софії на вул. Райдужна, 33.

У Інгулецькому районі освячення пройдуть у:

Храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вул. Югоківська, 13,

Храмі Святої Великомучениці Варвари у селі Широка Дача, Вишнева, 1а.

