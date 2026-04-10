Як працюють церкви на Великдень 2026 року в Кривому Розі визначено з урахуванням комендантської години та безпекових заходів, повідомляє Politeka.
Розповідаємо, які працюють церкви на Великдень 2026 року в Кривому Розі. У Тернівському районі великодні богослужіння пройдуть у:
- Храмі Свв. мчч. Віри, Надії, Любові та матері їх Софії на вулиці Антона Ігнатченка, 30,
- Свято-Троїцькому храмі на вул. Концертна, 86,
- Храмі Христа Спасителя на вул. Мелетія Смотрицького, 9.
Тут віряни зможуть освятити кошики після завершення святкових літургій. Точний розклад, як працюють церкви на Великдень 2026 року в Кривому Розі, можна переглянути на сторінках храмів у соцмережах.
У Покровському районі богослужіння відбудуться у:
- Храмі Святого рівноапостольного Великого князя Володимира на вул. Сулеймана Стальського, 1,
- Храмі Святого Пантелеймона на вул. Приміська, 71,
- Храмі Святого Серафима Саровського на вул. Андрія Дробіленка, 46,
- Храмі Св. Апостола Андрія Первозванного на вул. Святоандріївська,1.
У Довгинцівському районі святкові богослужіння проходитимуть у:
- Храмі ікони Божої Матері на вул. Гімназична, 29 під керівництвом протоієрея Вадима Бакуна.
Центрально-Міський район:
- Храм Покрови Пресвятої Богородиці на вул. Старовокзальна, 64,
- Храм Різдва Пресвятої Богородиці на вул. Широківська, 49,
- Свято-Миколаївський храм на вул. Великого Кобзаря, 1,
- Храм Свв. мчч. Віри, Надії, Любові і матері їх Софії на вул. Райдужна, 33.
У Інгулецькому районі освячення пройдуть у:
- Храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вул. Югоківська, 13,
- Храмі Святої Великомучениці Варвари у селі Широка Дача, Вишнева, 1а.
