Як працюють церкви на Великдень 2026 року в Кривому Розі визначено з урахуванням комендантської години та безпекових заходів, повідомляє Politeka.

Розповідаємо, які працюють церкви на Великдень 2026 року в Кривому Розі. У Тернівському районі великодні богослужіння пройдуть у:

  • Храмі Свв. мчч. Віри, Надії, Любові та матері їх Софії на вулиці Антона Ігнатченка, 30,
  • Свято-Троїцькому храмі на вул. Концертна, 86,
  • Храмі Христа Спасителя на вул. Мелетія Смотрицького, 9.

Тут віряни зможуть освятити кошики після завершення святкових літургій. Точний розклад, як працюють церкви на Великдень 2026 року в Кривому Розі, можна переглянути на сторінках храмів у соцмережах.

У Покровському районі богослужіння відбудуться у:

  • Храмі Святого рівноапостольного Великого князя Володимира на вул. Сулеймана Стальського, 1,
  • Храмі Святого Пантелеймона на вул. Приміська, 71,
  • Храмі Святого Серафима Саровського на вул. Андрія Дробіленка, 46,
  • Храмі Св. Апостола Андрія Первозванного на вул. Святоандріївська,1.

У Довгинцівському районі святкові богослужіння проходитимуть у:

  • Храмі ікони Божої Матері на вул. Гімназична, 29 під керівництвом протоієрея Вадима Бакуна.

Центрально-Міський район:

  • Храм Покрови Пресвятої Богородиці на вул. Старовокзальна, 64,
  • Храм Різдва Пресвятої Богородиці на вул. Широківська, 49,
  • Свято-Миколаївський храм на вул. Великого Кобзаря, 1,
  • Храм Свв. мчч. Віри, Надії, Любові і матері їх Софії на вул. Райдужна, 33.

У Інгулецькому районі освячення пройдуть у:

  • Храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вул. Югоківська, 13,
  • Храмі Святої Великомучениці Варвари у селі Широка Дача, Вишнева, 1а.

