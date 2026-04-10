Как работают церкви на Пасху 2026 года в Кривом Роге определены с учетом комендантского часа и мер безопасности, сообщает Politeka.
Рассказываем, какие работают церкви на Пасху 2026 года в Кривом Роге. В Терновском районе пасхальные богослужения пройдут в:
- Храмы свв. мчч. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии на улице Антона Игнатченко, 30,
- Свято-Троицкий храм на ул. Концертная, 86,
- Храме Христа Спасителя на ул. Мелетия Смотрицкого, 9
Здесь верующие смогут освятить корзины после завершения праздничных литургий. Точное расписание, как работают церкви на Пасху 2026 года в Кривом Роге, можно посмотреть на страницах храмов в соцсетях.
В Покровском районе богослужения состоятся в:
- Храм Святого равноапостольного Великого князя Владимира на ул. Сулеймана Стальского, 1,
- Храмы Святого Пантелеймона на ул. Пригородная, 71,
- Храми Святого Серафима Саровского на ул. Андрея Дробиленко, 46,
- Храми Св. Апостола Андрея Первозванного на ул. Святоандреевская,1.
В Долгинцевском районе праздничные богослужения будут проходить в:
- Храмы иконы Божией Матери на ул. Гимназическая, 29 под руководством протоиерея Вадима Бакуна.
Центрально-Городской район:
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Старовокзальная, 64,
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы на ул. Широковская, 49,
- Свято-Николаевский храм на ул. Большого Кобзаря, 1,
- Храм свв. мчч. Веры, Надежды, Любви и матери Софии на ул. Радужно, 33.
В Ингулецком районе освящения пройдут в:
- Храми Успения Пресвятой Богородицы на ул. Югоковская, 13,
- Храмы Святой Великомученицы Варвары в селе Широкая Дача, Вишневая, 1а.
