Как работают церкви на Пасху 2026 в Кривом Роге сообщили местные религиозные общины, раскрыв детали праздничных богослужений.

Как работают церкви на Пасху 2026 года в Кривом Роге определены с учетом комендантского часа и мер безопасности, сообщает Politeka.

Рассказываем, какие работают церкви на Пасху 2026 года в Кривом Роге. В Терновском районе пасхальные богослужения пройдут в:

Храмы свв. мчч. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии на улице Антона Игнатченко, 30,

Свято-Троицкий храм на ул. Концертная, 86,

Храме Христа Спасителя на ул. Мелетия Смотрицкого, 9

Здесь верующие смогут освятить корзины после завершения праздничных литургий. Точное расписание, как работают церкви на Пасху 2026 года в Кривом Роге, можно посмотреть на страницах храмов в соцсетях.

В Покровском районе богослужения состоятся в:

Храм Святого равноапостольного Великого князя Владимира на ул. Сулеймана Стальского, 1,

Храмы Святого Пантелеймона на ул. Пригородная, 71,

Храми Святого Серафима Саровского на ул. Андрея Дробиленко, 46,

Храми Св. Апостола Андрея Первозванного на ул. Святоандреевская,1.

В Долгинцевском районе праздничные богослужения будут проходить в:

Храмы иконы Божией Матери на ул. Гимназическая, 29 под руководством протоиерея Вадима Бакуна.

Центрально-Городской район:

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Старовокзальная, 64,

Храм Рождества Пресвятой Богородицы на ул. Широковская, 49,

Свято-Николаевский храм на ул. Большого Кобзаря, 1,

Храм свв. мчч. Веры, Надежды, Любви и матери Софии на ул. Радужно, 33.

В Ингулецком районе освящения пройдут в:

Храми Успения Пресвятой Богородицы на ул. Югоковская, 13,

Храмы Святой Великомученицы Варвары в селе Широкая Дача, Вишневая, 1а.

